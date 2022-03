Τα Όσκαρ του Χατζηδάκη

Του Βασίλη Αγγελόπουλου

Μέχρι και… βραβεία ετοιμάζεται να μοιράσει ο Κωστής Χατζηδάκης, στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, για να πετύχει μείωση στο στοκ των συντάξεων! Πρόκειται για τη νέα ιδέα, επικοινωνιακού τύπου, που σκαρφίστηκε ο υπουργός Εργασίας, σε μια προσπάθεια, να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στον ίδιο και στους υπαλλήλους του Φορέα. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τους ίδιους υπαλλήλους που πριν από μερικούς μήνες τους λοιδορούσε με το ειρωνικό σχόλιο «σιγά μην τους φύγει κανένας πόντος»!

Ένα σχόλιο που είχε γίνει επειδή καθυστερούσαν (οι υπάλληλοι) να προωθήσουν μια δική του υπουργική απόφαση σχετικά με την προκαταβολή σύνταξης. Τελικά, ένα χρόνο μετά το εν λόγω μέτρο το έχουν αξιοποιήσει ελάχιστοι συνταξιούχοι (περίπου 25 – 30.000 το μήνα), ενώ έχουν εντοπιστεί και περιπτώσεις κατάχρησης. Άρα, οι υπάλληλοι μάλλον είχαν δίκιο, αλλά ποιος ασχολείται τώρα…

Προφανώς ο κ. Χατζηδάκης θέλει να ρίξει γέφυρες με την «απέναντι πλευρά». Γι’ αυτό και ετοιμάζει εκδήλωση – βράβευση των καλύτερων. Τώρα, πώς θα προκύψουν οι «καλύτεροι», από έναν Φορέα, που ο ίδιος έχει αποκαλέσει «σαραβαλάκι» και «προβληματικό», αυτό είναι απορίας άξιο. Εμείς απλώς να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από τα Όσκαρ, υπάρχουν και τα… Βατόμουρα. Καλό είναι να προσέξει ο υπουργός Εργασίας, πώς θα διαχειριστεί την γιορτούλα – επικοινωνιακή φιέστα που ετοιμάζει.

Μπορούμε πάντως, να προτείνουμε ιδέες, για την καλύτερη προβολή του υπουργού. Υπάρχουν μετάλλια που δίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις, αγαλματίδια, κλάδοι ελαίας, πάπυροι. Υπάρχει μέχρι και η ιδέα της… σαμπάνιας, που μοιράζονται οι τρεις πρώτοι, όπως γίνεται στην Formula 1, αλλά ας μην γίνουμε υπερβολικοί. Οσκαρικού τύπου θα είναι η μάζωξη, ένα κόκκινο χαλί χρειάζεται και ένα πόντιουμ για να εκφωνηθεί το απαραίτητο λογύδριο από τον οικοδεσπότη.

Ως τέτοιος, ο κ. Χατζηδάκης, φρόντισε από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, να μας δείξει μερικά ψήγματα φιλοξενίας που τον διακρίνουν. Κάλεσε στο γραφείο του και υποδέχτηκε παρέα με τον κατάλληλο φωτογράφο, φυσικά, μία υπάλληλο του ΕΦΚΑ που εκτίμησε ότι διακρίνεται για τον επαγγελματισμό της. Μια υπάλληλο που εξέδωσε σύνταξη χηρείας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μάθαμε βέβαια, ότι συντάξεις σαν και αυτή που εξέδωσε η εν λόγω υπάλληλος, έτσι και αλλιώς, μπαίνουν σε πρώτη προτεραιότητα. Και κάθε μήνα εκδίδονται τέτοιες κατά δεκάδες. Εντολή της διεύθυνσης, βλέπετε. Αλλά αυτό ουδόλως απασχόλησε τον κ. Χατζηδάκη, που έσπευσε να συγχαρεί την συγκεκριμένη υπάλληλο για τις υπηρεσίες της. Σιγά μην αφήσουμε την πραγματικότητα, να μας χαλάσει την φιέστα.

Αλήθεια, θα κληθεί στην βράβευση και κάποιος εκ των δικηγόρων ή των λογιστών που συμμετέχουν στην διαδικασία; Θα υπάρχει και τέτοια εκπροσώπηση; Ιδέες βάζουμε, ο υπουργός θα αποφασίσει. Μόνο που περιμένουμε για δεύτερη εβδομάδα να μάθουμε πόσες είναι οι συντάξεις που απένειμαν (έως τώρα) οι ιδιώτες επαγγελματίες και έχουμε μια αγωνία. Ακόμα δεν έχουν καταμετρηθεί από τον ΕΦΚΑ, θα είναι πολλές, δεν εξηγείται αλλιώς.

Έτσι, την ώρα της εκδήλωσης, όλοι οι παριστάμενοι θα μπορούν να αναφωνήσουν, μετρώντας αντίστροφα: And the Oscar goes to…

Εκτός και αν προτιμούν κάτι πιο ελληνικό όπως: «Ονομάζεσαι Πράκτωρ!» Ταιριάζει γάντι και με τους δεκάδες χιλιάδες δύσμοιρους συνταξιούχους που μάταια περιμένουν να λάβουν την σύνταξή τους. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει. Όσες φιέστες και αν γίνουν.