ΑΠΘ: Επίσημος Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

O επίσημος εορτασμός της επετείου της Εθνεγερσίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, στην εισήγησή του θα επισημάνει ότι η αποψινή συνάντηση διαφέρει από εκείνες των προηγούμενων ετών και όχι μόνο σε σχέση με τα όσα διαδραματίζονται γύρω μας. «Αυτό που θελήσαμε με την εκδήλωσή μας να τονίσουμε είναι η διαφορά, αλλά και η δυναμική που έχει η εκάστοτε ιστορική στιγμή από τις μετέπειτα ερμηνείες της. Είναι παράλληλα και μία εύφημος μνεία στην έννοια της ατομικότητας. Μιας ατομικότητας που όμως δεν έρχεται σε σύγκρουση με τη συλλογικότητα, αλλά αντίθετα λειτουργεί προστατευτικά.

Κι αυτό διότι είναι το μέταλλο των ανθρώπων που δημιουργεί τις στιγμές και οι στιγμές που δημιουργούν την Ιστορία. Μπροστά σε αυτήν την Ιστορία εμείς δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι. Τα παιδιά της Ουκρανίας που υιοθετήσαμε είναι και τα δικά μας παιδιά που θα μπορούσαν εν έτει 2022 να χάνονται στα χαρακώματα του ολοκληρωτισμού. Μπροστά στον πόνο των συνανθρώπων μας προσπαθούμε κι εμείς ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να βάλουμε ένα μικρό, ελάχιστο λιθαράκι. Όπου και όπως μπορούμε, γινόμαστε υπεύθυνοι: όχι για τα πάντα, αλλά τουλάχιστον για κάτι και έτσι συνδημιουργούμε βήμα το βήμα τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στα παιδιά άλλων γονιών να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο».

Ο Καθηγητής του Δικαίου της Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Λάμπρος Μαργαρίτης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας. Ο κ. Μαργαρίτης θα αναφερθεί στην πρώτη μετεπαναστατική νομοθεσία, παραπέμποντας στο γενικότερο κλίμα της εποχής. Θα εξετάσει τη δίκη των δικαστών που αρνήθηκαν να συνυπογράψουν την καταδικαστική απόφαση των ηρώων της Επανάστασης Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα σε σχέση με αυτήν ακριβώς τη δίκη που προηγήθηκε. Στη συνέχεια, θα αναλύσει την Απολογία του Τερτσέτη κάνοντας αναγωγές στις αρχές του σύγχρονου ποινικοδικονομικού δικαίου και θα επισημάνει τα διδάγματα που κληροδότησαν οι δίκες αυτές στις νεότερες γενιές.

Η Τελετή είναι αφιερωμένη στις μεγάλες δίκες των αγωνιστών του 1821 και των δικαστών τους.

Η φετινή εκδήλωση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Νομικής Σχολής και της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και υλοποιείται με τη σημαντική συμβολή των φοιτητών του ΑΠΘ.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα της Τελετής έχει ως εξής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαου Γ. Παπαϊωάννου

Ομιλία

Λάμπρος Μαργαρίτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, «Η δίκη του Τερτσέτη»

Θεατρικό δρώμενο

Η απολογία του Τερτσέτη

Απαγγέλλουν οι φοιτητές του Ρητορικού Ομίλου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Νίκος Σαλπιστής, Κωστής Μυλωνάς, Στάθης Σιδηρόπουλος, Χρήστος Καλαϊτζίδης. Συνοδεία πιάνου: Άννα Μιχαήλ, Φοιτήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ (ΣΣΑΣ). Σολίστ: Κωνσταντίνος Σκύφτας, ΕΤΕΠ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ. Συνοδεία ακορντεόν: Ηλίας Ρογκάκος, Φοιτητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ναζίρης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ

Επιμέλεια κειμένου: Μαρία Αθανασοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ

Διδασκαλία κειμένου: Παναγιώτης Γκλαβίνης, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Με τη συμμετοχή της Χορωδίας «Τρισεύγενη Καλοκύρη» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.

Διδασκαλία: Εριφύλη Δαμιανού

Μουσικό Μέρος

E. Elgar (1857-1934): Pomps and circumstances no 4 (The song of Liberty)

C. Saint-Saens (1835-1921): Marche heroique

Μ. Καλομοίρης (1883-1962): Συμφωνία αρ. 1 («Της λεβεντιάς»)

IV. Τα Νικητήρια

Ν. Χαλικιόπουλος Μάντζαρος (1795-1872): Εθνικός Ύμνος

Συμφωνική Ορχήστρα ΑΠΘ

Μουσική Διεύθυνση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ

Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» ΑΠΘ

Χορωδιακό Εργαστήρι Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ

Διδασκαλία: Εριφύλη Δαμιανού

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο:

https://www.auth.gr/video/video-episimos-eortasmos-tis-ethnikis-epet/

naftemporiki.gr