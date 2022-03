Το Ελληνικό Παιδικό βιβλίο ταξιδεύει στη Μπολόνια

Με σύνθημα «Επιστροφή στο μέλλον» («Back to the future») και τιμώμενη χώρα το Εμιράτο της Σάρζα (ΗΑΕ) θα πραγματοποιηθεί φέτος στο φυσικό της χώρο η 59η Διεθνής Έκθεση Παιδικού Βιβλίου Μπολόνιας (21-24 Μαρτίου 2022) μετά από δύο χρόνια αποκλειστικά ψηφιακής παρουσίας.



Συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 85 χώρες, δίνοντας μια δυνατή ώθηση στην επανεκκίνηση των διεθνών εκθέσεων βιβλίου που επλήγησαν σοβαρά από τα μέτρα που επέβαλε ο Covid-19.

Τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής στην πιο σημαντική έκθεση για το παιδικό βιβλίο παγκοσμίως, έχει αναλάβει και φέτος το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υποστήριξη του Ελληνικού τμήματος IBBY (International Board on Books for Young People) - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Το Εθνικό Περίπτερο (E32 / Hall29) θα φιλοξενήσει περισσότερους από 250 τίτλους Ελληνικών παιδικών βιβλίων, στις κατηγορίες: νέες εκδόσεις, βραβευμένες εκδόσεις, ενώ συμμετέχουν με δικό τους χώρο οι εκδότες: Εντύποις, Καλειδοσκόπιο, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, Μέλισσα, Μεταίχμιο, Μίνωας, Παπαδόπουλος, Πατάκης, το Ελληνικό τμήμα IBBY - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και το λογοτεχνικό πρακτορείο δικαιωμάτων IRIS. Συμμετέχουν επίσης με εκδόσεις για παιδιά (εκπαιδευτικές εκδόσεις) το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλ. Ωνάσης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση του νέου μεταφραστικού προγράμματος GreekLit το οποίο ξεκίνησε δυναμικά τη λειτουργία του επανατοποθετώντας το ελληνικό βιβλίο στον ανταγωνισμό της διεθνούς αγοράς δικαιωμάτων. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχει προσκληθεί να παρουσιάσει το GreekLit στο πλαίσιο του επαγγελματικού προγράμματος του Bologna BookPlus – BBPLUS. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία της ΔΕΒ Μπολόνιας η οποία εντάσσει και το βιβλίο ενηλίκων στο πρόγραμμα της σημαντικής αυτής διοργάνωσης που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς βιβλίου.

Η παρουσίαση GreekLit θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/3, ώρα 10.00-11.00, αίθουσα BBPlus Theatre, στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Translation Forum: Nations Unite. What Sells Well, Where» το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Aldus Up.

