Η Ντόλι Πάρτον αποσύρεται από την υποψηφιότητα για το Rock & Roll Hall of Fame

Η Ντόλι Πάρτον παραιτήθηκε από την υποψηφιότητά της για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame. Η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι ανακοίνωσε την απόφασή της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 14 Μαρτίου.

«Ντόλι εδώ! Παρ’ όλο που είμαι εξαιρετικά κολακευμένη και ευγνώμων που είμαι υποψήφια για το Rock and Roll Hall of Fame, δεν πιστεύω ότι έχω κερδίσει αυτό το δικαίωμα» έγραψε.

«Ελπίζω ότι το Rock & Roll Hall of Fame θα καταλάβει και θα είναι πρόθυμο να με λάβει υπόψη ξανά -εάν το αξίζω. Αυτό, ωστόσο, με ενέπνευσε να κυκλοφορήσω ένα, ελπίζω, υπέροχο rock 'n' roll άλμπουμ κάποια στιγμή στο μέλλον, που πάντα ήθελα να ηχογραφήσω! Ο σύζυγός μου είναι φανατικός του rock 'n' roll, και πάντα με ενθάρρυνε να κάνω ένα. Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους καλή τύχη και σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή» σημείωσε.

Η Ντόλι Πάρτον έχει αρνηθεί στο παρελθόν διάφορες άλλες τιμητικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Προεδρικού Μετάλλου της Ελευθερίας, το οποίο της προσφέρθηκε δύο φορές από τη διοίκηση Τραμπ.

Το 2021 απέρριψε, επίσης, την πρόταση να ανεγερθεί άγαλμά της έξω από το Καπιτώλιο της πολιτείας του Τενεσί.

Η ανακοίνωση από το Rock & Roll Hall of Fame Foundation

Μπορεί να τήρησε σιγή επί τρεις ημέρες μετά τη δήλωση της Ντόλι Πάρτον ότι θα ήθελε να μείνει εκτός αγώνα για ένταξη στο πάνθεον της ροκ εντ ρολ, τελικά όμως το Rock & Roll Hall of Fame Foundation εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία στην πραγματικότητα υπονοεί ότι η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής θα παραμείνει στη λίστα των υποψήφιων.

Καθώς η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει, η θέση του ιδρύματος είναι ότι, ενώ η «ευγενική» δήλωσή της αξίζει να ληφθεί υπόψη, το Rock & Roll Hall of Fame είναι μια μεγάλη σκηνή που περιλαμβάνει πολλούς περισσότερους από τους βασικούς ροκ καλλιτέχνες - και θα αφήσει την απόφαση στους ψηφοφόρους.

«Όλοι εμείς στη μουσική κοινότητα έχουμε δει την ευγενική παρατήρηση της Ντόλι Πάρτον που εκφράζει την αίσθηση ότι δεν έχει κερδίσει το δικαίωμα να εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Εκτός από το απίστευτο ταλέντο της ως καλλιτέχνης, η μετριοφροσύνη της είναι ένας άλλος λόγος που η Ντόλι είναι αγαπημένο είδωλο εκατομμυρίων θαυμαστών σε όλο τον κόσμο».

«Από την αρχή του, το Rock and Roll είχε βαθιές ρίζες στη μουσική Rhythm & Blues και Country. Δεν ορίζεται από ένα είδος, από έναν ήχο που συγκινεί τη νεανική κουλτούρα. Η μουσική της Ντόλι Πάρτον επέδρασε σε μια γενιά νεαρών θαυμαστών και επηρέασε αμέτρητους καλλιτέχνες που ακολούθησαν. Για την υποψηφιότητά της για εισαγωγή στο Rock and Roll Hall of Fame ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με όλους τους άλλους καλλιτέχνες που εξετάστηκαν».

Το Ίδρυμα συνεχίζει επαναλαμβάνοντας ότι η ψηφοφορία είναι ήδη σε εξέλιξη: «Η πρόταση για τη Ντόλι και για τους άλλους 16 υποψήφιους για την κλάση του 2022, στάλθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στους 1.200 ψηφοφόρους μας, η πλειονότητα των οποίων είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, για να την εξετάσουν».

«Αισθανόμαστε δέος για το λαμπρό ταλέντο και το πρωτοποριακό πνεύμα της Ντόλι και είμαστε περήφανοι που την έχουμε προτείνει για εισαγωγή στο Rock and Roll Hall of Fame» τονίζεται στην ανακοίνωση.