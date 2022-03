Λίγες ώρες μετά την κλήρωση των αγώνων για τα play off και play out της Super League 2021/22, η διοίκηση της Λίγκας ανακοίνωσε το πρόγραμμα και τις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών της 1ης αγωνιστικής των play off που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή (13/3).

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ:

Ολυμπιακός-Άρης 19:00

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 19:30

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 21:30