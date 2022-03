Τι είναι το νεοναζιστικό Τάγμα του Αζόφ που έδωσε «άλλοθι» στον Πούτιν για την εισβολή

Azov fighters of the National Guard greased the bullets with lard against the Kadyrov orcs👊



Бійці Азова Нацгвардії змастили кулі салом проти кадировських орків👊



