Πιρς Μπρόσναν και Ρέι Λιότα σε νέες σειρές ντοκιμαντέρ του History Channel

Οι ηθοποιοί Πιρς Μπρόσναν και Ρέι Λιότα συμμετέχουν σε νέες σειρές ντοκιμαντέρ του History Channel.

Ο Πιρς Μπρόσναν θα είναι παρουσιαστής σειράς για τις μεγαλύτερες ληστείες της ιστορίας, που θα αναδεικνύει με ιστορικές αναπαραστάσεις και οπτικά εφέ πώς ιστορικοί ληστές υλοποίησαν τα σχέδιά τους.

Η ληστεία του τρένου Γουίλκοξ το 1899 στο Ουαϊόμινγκ και η ένοπλη ληστεία στην τράπεζα Brink στη Βοστώνη το 1950 θα είναι θέματα επεισοδίων της σειράς ντοκιμαντέρ.

«Οι ιστορίες μεγάλων ληστειών είναι συναρπαστικές και η αφήγησή τους είναι καλή, έχουν την ικανότητα να φέρνουν τον θεατή ως σχεδόν συνωμότη στο ίδιο το έγκλημα» είπε ο Πιρς Μπρόσναν σε δήλωσή του.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες με ληστείες, όπως The Thomas Crown Affair και After the Sunset.

Ο ηθοποιός Ρέι Λιότα θα είναι εκτελεστικός παραγωγός στη σειρά ντοκιμαντέρ «Five Families» με θέμα πέντε οικογένειες της μαφίας στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα οι Τζενοβέζε, Γκαμπίνο, Μπονάνο, Κολόμπο και Λουκέζε πρωταγωνιστούν στο βιβλίο του δημοσιογράφου των New York Times «Five Families: The Rise, Decline and Resurgence of America's Most Powerful Mafia Empires» στο οποίο είναι βασισμένη η σειρά ντοκιμαντέρ.

Ο Ρέι Λιότα πρωταγωνίστησε ως Χένρι Χιλ στην ταινία για τη μαφία «Goodfellas» και υποδύθηκε τα δίδυμα αδέρφια Μολτισάντι στο περσινό prequel των Sopranos «The Many Saints of Newark».

«Είτε πρόκειται για δύναμη, χρήματα, στάτους ή να ζεις με τους δικούς σου κανόνες σε μια εποχή που το αμερικανικό όνειρο φαινόταν απρόσιτο για τόσους πολλούς, υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει τόσο ενδιαφέρον γύρω από τη μαφία» ανέφερε σε δήλωσή του ο ηθοποιός.