Περατώθηκε ο ευρωπαϊκός έλεγχος για «υποβάθμιση» της ενεργητικής δωροδοκίας στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα

Τερματίστηκε οριστικά από την ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης η διαδικασία για την Ελλάδα σχετικά με το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019, με αφορμή την υποβάθμιση του αδικήματος στον νέο Ποινικό Κώδικα, που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της GRECO, δήλωσε: «Με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα για την ενεργητική δωροδοκία κλείνει οριστικά η "πληγή" που άνοιξε στην αξιοπιστία της χώρας μας η υποβάθμιση της ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημμέλημα με τον νέο Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Η σημερινή δημοσιοποίηση της έκθεσης της GRECO, η οποία χαιρετίζει τις τροποποιήσεις του νόμου 4855/2021, τερματίζει τη διαδικασία ειδικής "επιτήρησης" της χώρας μας και η Ελλάδα ανακτά τη διεθνή της εικόνα, ως ισχυρό Κράτος Δικαίου με ισχυρά εχέγγυα διαφάνειας».

Ειδικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του:

«Μετά τις τροποποιήσεις του νόμου 4637/2019 και την υιοθέτηση 4 επιπλέον συστάσεων της GRECO σχετικά με την ενεργητική δωροδοκία στον νόμο 4855/2021, η Ολομέλεια της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποφάσισε κατά την 89η Σύνοδό της τον οριστικό τερματισμό της διαδικασίας για την Ελλάδα» και συνεχίζει: «Στην έκθεσή της, η GRECO χαιρετίζει το γεγονός ότι τα νομοθετικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε μεγάλο βαθμό συμμορφώνονται με τις συστάσεις που απευθύνθηκαν από την GRECO στην (ad hoc) διαδικασία βάσει του κανόνα 34».

Επισημαίνει, συγκεκριμένα, ότι «οι κυρώσεις για ενεργητική δωροδοκία δημοσίων λειτουργών έχουν ενδυναμωθεί και για το αδίκημα αυτό δεν μπορεί πια ο εισαγγελέας να απέχει από την δίωξη. Η GRECO είναι ικανοποιημένη γιατί το εύρος των αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών που καλύπτονται από το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας έχει διευρυνθεί. Περαιτέρω χαιρετίζεται το γεγονός ότι έχουν καταργηθεί οι ρυθμίσεις για την «έμπρακτη μετάνοια» σχετικά με τα αδικήματα διαφθοράς. Η έκθεση καταλήγει με την σημείωση πως «η υιοθέτηση αυτής της δεύτερης έκθεσης Παρακολούθησης τερματίζει την διαδικασία με βάση τον Κανόνα 34 σχετικά με την Ελλάδα».

Υπενθυμίζεται ότι με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ, οι διεθνείς οργανισμοί GRECO (Group of States against Corruption του Συμβουλίου της Ευρώπης) και WGB (Working Group on Bribery του ΟΟΣΑ) απέστειλαν στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης επιστολές με τις οποίες ζητούσαν την επαναφορά του κακουργηματικού χαρακτήρα της ενεργητικής δωροδοκίας, που είχε υποβαθμιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση σε πλημμέλημα με τη νομοθέτηση του νέου Ποινικού Κώδικα.

Ταυτόχρονα, ενημέρωναν την ηγεσία του υπουργείου ότι ενεργοποιήθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς ειδική διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη. Σε απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα τον Αύγουστο του 2019 αναλήφθηκε η δέσμευση να αναβιβαστεί εκ νέου η ενεργητική δωροδοκία σε κακούργημα.

Τον Οκτώβριο 2019, οι δύο διεθνείς οργανισμοί απέστειλαν ειδικά τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα, προκειμένου να εξεταστούν σε τεχνικό επίπεδο (συμμετοχή καθηγητών Πανεπιστημίου, δικαστών και εισαγγελέων) οι αλλαγές του Ποινικού Κώδικα. Τον Νοέμβριο 2019 ψηφίστηκαν οι αλλαγές του ΠΚ, με τις οποίες επανήλθε ο κακουργηματικός χαρακτήρας της ενεργητικής δωροδοκίας.

Στην έκθεση που δημοσιοποίησαν οι δύο οργανισμοί τον Δεκέμβριο 2019, οι οργανισμοί χαιρέτισαν την τροποποίηση του άρθρου για την ενεργητική δωροδοκία, πλην όμως πρότειναν πρόσθετες αναγκαίες τροποποιήσεις, οι οποίες συμπεριελήφθησαν στις συστάσεις που διατυπώνονταν στην έκθεση. Το ζήτημα των συστάσεων της GRECO είχε θέσει στον υπουργό Δικαιοσύνης η γγ του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Buric σε συνάντησή τους τον Σεπτέμβριο 2021.

Οι 4 συστάσεις της GRECO και του ΟΟΣΑ περιλήφθηκαν στις τροποποιήσεις του ΠΚ τον Νοέμβριο 2021 (Ν. 4855/2021). Έτσι η έκτακτη αξιολόγηση κατά τον Κανόνα 34 της GRECO τερματίστηκε οριστικά με την δημοσιοποίηση της τελικής έκθεσης.

