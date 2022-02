«Η εξουσία του σκύλου»: Η ταινία που μεταμορφώνει το είδος του γουέστερν

Και είναι υποψήφια για 12 βραβεία Όσκαρ.

Απέσπασε 12 υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία Όσκαρ και φέρνει μια ανάσα από τη βράβευση το Netflix. Η ταινία «Η εξουσία του σκύλου» (The power of the Dog) δεν είναι εύκολη, είναι αργόσυρτη και υπνωτική στο μάτι. Είναι επίσης υπαινικτική και απαιτεί από το θεατή ανάμειξη. Επιπλέον έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει το κινηματογραφικό είδος του γουέστερν, όπως υποστηρίζει ο παραγωγός της ταινίας, Emile Sherman.

Μιλώντας στους Financial Times, ο εξηγεί ότι η ιδέα της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομότιτλου βιβλίου του Thomas Savage πλανιόταν για χρόνια, μέχρι που το βιβλίο έπεσε στα χέρια της Jane Campion, η οποία διαισθάνθηκε ότι το σκοτεινό ψυχόδραμά του θα μπορούσε να αποτελέσει μια υπέροχη κινηματογραφική ταινία. Περιγράφοντας την Campion όταν του έλεγε την ιδέα της, ο Sherman αναφέρει ότι έβλεπε μια λάμψη στα μάτια της.