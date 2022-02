Η ελληνική γαστρονομία ταξιδεύει στο Χονγκ Κονγκ

Ένα φεστιβάλ γεύσεων φέρνει κοντά δύο χώρες, κάνοντας γνωστή την ελληνική κουζίνα στην Κίνα.

Η ελληνική κουζίνα δεν χρειάζεται συστάσεις παγκοσμίως. Όταν, όμως, φτάνει μέχρι την άλλη άκρη της γης, είναι εντυπωσιακό το πώς μπορεί να αναγνωριστεί και να τιμηθεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το Greek Gastronomy and Diet Festival: From Ancient Times to modern Mediterranean wellbeing philosophy (Φεστιβάλ Ελληνικής Γαστρονομίας και Διατροφής: Από την Αρχαιότητα μέχρι τη Σύγχρονη Μεσογειακή Φιλοσοφία Ευημερίας), το οποίο δίνει την ευκαιρία τόσο στο Χονγκ Κονγκ, όσο και την ηπειρωτική Κίνα, να εξερευνήσουν την ελληνική γαστρονομία, να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα με λάτρεις του ελληνικού φαγητού και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ταξιδέψουν και να βιώσουν την πραγματική Ελλάδα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.