Berlinale: Η «Χρυσή Άρκτος» απονεμήθηκε στην ταινία «Alcarras»

H ταινία «Alcarras» της Ισπανίδας σκηνοθέτιδας Κάρλα Σιμόν, η οποία εξιστορεί την περιπέτεια μίας οικογένειας Καταλανών αγροτών που βρίσκεται αντιμέτωπη με έξωση, κέρδισε την «Χρυσή Άρκτο» του κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, M. Νάιτ Σιάμαλαν, έπλεξε το εγκώμιο της ταινίας «Alcarras», μιας ισπανο-ιταλικής συμπαραγωγής, για τις εξέχουσες ερμηνείες τόσο από παιδιά όσο και από ηθοποιούς στην όγδοη δεκαετία της ζωής τους. Στην ταινία, η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με μία σκληρή πραγματικότητα, όταν οι γαιοκτήμονες θέλουν να τη διώξουν για να βάλουν φωτοβολταϊκά πάνελ στα χωράφια που καλλιεργεί.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το λαμπερό αρκουδάκι στους μικρούς αγρότες που καλλιεργούν καθημερινά τη γη για να έχουμε φαγητό στα τραπέζια μας», δήλωσε η 35χρονη Κάρλα Σιμόν.

Αναλυτικά τα βραβεία

Golden Bear

«Alcarras» (Carla Simón)

Silver Bear Grand Jury Prize

«The Novelist’s Film» (Hong Sang-soo)

Silver Bear Jury Prize

«Robe of Gems» (N. L. Gallardo)

Silver Bear for Best Director

Claire Denis για το «Both Sides of the Blade»

Best Leading Performance

Meltem Kaptan για το «Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush»

Best Supporting Performance

Laura Basuki για το «Before, Now & Then»

Outstanding Artistic Contribution

«Everything Will Be Ok» (Rithy Panh, Sarit Mang)

Special Mention

«A Piece of Sky» (M. Koch)