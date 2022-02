Μετά τον Ζούμα με τις γάτες ο Μίλερ με τα άλογα...

Είναι σίγουρα μια περίπλοκη περίοδος για τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον όσον αφορά στις σχέσεις τους με τα ζώα. Η υπόθεση Ζούμα, με τον Γάλλο αμυντικό της Γουέστ Χαμ να βιντεοσκοπείται να χτυπά μια γάτα, έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και σίγουρα η υπόθεση γι΄ αυτόν δεν έχει τελειώσει.

Tώρα, υπάρχει ακόμη ένα διάσημος παίκτης που κινδυνεύει να καταλήξει στο «μάτι του κυκλώνα». Τα άλογα ήταν πάντα ένα από τα μεγάλα πάθη του Γερμανού Τόμας Μίλερ και ο επιθετικός της Μπάγερν δεν λογάριασε ποτέ κανένα κόστος για να απολαύσει το πάθος του.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι δραστηριότητές του είχαν επικεντρωθεί στην εκπαίδευση αλόγων αγώνων, αλλά κάποια στιγμή ο Μίλερ αποφάσισε ότι από αυτό το χόμπι μπορούσε να γεννηθεί και μια επιχείρηση, αυτή της γονιμοποίησης.

Και ακριβώς από αυτήν την επιχείρηση προκύπτει η διαμάχη. Όπως εξηγεί η Daily Mail, η οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) κατηγόρησε τον Μίλερ και τη σύζυγό του Λίζα ότι εξανάγκασαν τα άλογα σε αφύσικες σεξουαλικές πράξεις, μόνο για να μπορέσουν να μεταπωλήσουν το σπέρμα του αλόγου κατά μέσο όρο 200 ευρώ ανά δόση.

Όλα ξεκίνησαν με τη δήλωση του παίκτη της Μπάγερν ότι ο Ντ΄ Άβι, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και ναυαρχίδα της οικογένειας Μίλερ, τραυματίστηκε...

«Δυστυχώς γλίστρησε κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής για να προετοιμαστεί για την περίοδο αναπαραγωγής. Έχει υποστεί τραυματισμό στην οπλή και θα πρέπει να παραμείνει απόλυτα ξεκούραστος για τους επόμενους μήνες. Αλλά είναι σκληρός τύπος, ενώ θα μπορούσε να ήταν χειρότερα», εξήγησε ο Μίλερ.

Μια εξήγηση που δεν έγινε πιστευτή και πυροδότησε την οργή της PETA, την οποία εξέφρασε η εκπρόσωπός της Γιάνα Χόγκερ.

«Οι τραυματισμοί που υπέστη ο Ντ΄ Άβι υπό την επίβλεψη της Λίζα και του Τόμας Μίλερ μπορούσαν να αποφευχθούν και δεν ήταν καθόλου απαραίτητοι. Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι λάτρεις των αλόγων αναγκάζουν τα ζώα, παρά τη θέλησή τους, να κάνουν αφύσικες σεξουαλικές πράξεις για να τους ωφελήσουν», είπε.

Μάλιστα, όπως εξήγησε η Bild πριν από λίγο καιρό, πρόκειται για μια συμφωνία εκατομμυρίων ευρώ. Αρκεί να λεχθεί ότι μια γονιμοποίηση από τον Ντ΄ Άβι κοστίζει 1.600 ευρώ (500 για γονιμοποίηση, 1.100 για εγκυμοσύνη) και ότι στη διάρκεια της ζωής του ένας επιβήτορας μπορεί να συμβάλει στη γέννηση πολλών εκατοντάδων πουλαριών.

Αλλά και στη γέννηση πολλών αντιπαραθέσεων…