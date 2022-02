Πέθανε ο ηθοποιός Αντρέ Βιλμς

Ο ηθοποιός Αντρέ Βιλμς, ένας σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου αλλά και σκηνοθέτης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του χωρίς να διευκρινίσει την αιτία θανάτου.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πρωταγωνιστώντας στην ταινία «La Vie est un long fleuve tranquille» (1988) του Ετιέν Σατιλιέ, και στην συνέχεια έγινε αγαπημένος των σινεφίλ με την συνεργασία του με τον Ακι Καουρισμάκι.

Μαζί γύρισαν τις ταινίες «La Vie de bohème» (1992), «Les Leningrad Cowboys rencontrent Moïse» (1994), «Juha» (1999), «Le Havre», 2011), «L'Autre Côté de l'espoir» (2017), ταινίες που σημαδεύονται από πρόσωπα χιμαιρικά, ποιητικούς διαλόγους, διαποτισμένες από το πνεύμα του ουμανισμού που διαπερνά το έργο του Καουρισμάκι.

«Ο Ακι είναι ένας από τους σπάνιους σκηνοθέτες που δεν παίρνει τους ηθοποιούς για αναλφάβητους, αν και υπάρχουν πολλοί», έλεγε ο Αντρέ. Είχε γυρίσει ταινίες επίσης με τους τους Κλοντ Σαμπρόλ («L'Enfer» το 1994), Φρανσουά Οζόν («Ricky» το 2009), Ζαν-Ζακ Μπενέξ («Roselyne and the lions» το 1989) ή Φιλίπ Γκαρέλ («The Salt of Tears» το 2020). Όπως δήλωσε ο ατζέντης του είχε συμφωνίες για πολλά μελλοντικά σχέδια.

Είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου του Στρασβούργου, σε έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Ο ίδιος γελούσε όταν τον ρωτούσαν πώς λειτουργεί σε ένα πλατό όταν δεν καταλαβαίνει καθόλου την γλώσσα του σκηνοθέτη: «Οι μεγάλοι σκηνοθέτες δεν έχουν ανάγκη να μιλήσουν! Μού έλεγε: "Παίξε σαν ηλικιωμένος τζέντλεμαν. Μην τρέχεις. Μη αναποδογυρίζεις πράγματα..." Όλοι τρέχουν στις σημερινές ταινίες».