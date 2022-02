Η Μαρίνα Φλοίσβου, εκτός από τον κόσμο, κερδίζει και διακρίσεις

Η υπέροχη Μαρίνα Φλοίσβου, που καλεί για βόλτα όλους τους Αθηναίους, έχει τη δική της διάκριση στο Θεσμό των Πιστοποιήσεων Επιχειρηματικής Αριστείας 2021-2022.

Την διεθνή πιστοποίηση του European Foundation for Quality Management (EFQM) “Recognised by EFQM 5-star”, έλαβε η Μαρίνα Φλοίσβου στο Θεσμό της Επιχειρηματικής Αριστείας, από το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (INBIAN) που αποτελεί τον αποκλειστικό Εθνικό Εκπρόσωπο του EFQM στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μέχρι πρότινος η Μαρίνα Φλοίσβου διατηρούσε την πιστοποίηση Recognised for Excellence 4 αστέρων από το 2018.