Brit Awards 2022: «Σάρωσε» η Adele στα βρετανικά μουσικά βραβεία

Η Adele είναι η απόλυτη νικήτρια των φετινών Brit Awards αποσπώντας τρία από τα τέσσερα κορυφαία βραβεία.

Σε μια φαντασμαγορική τελετή στην «O2 Arena» του Λονδίνου, η σούπερ σταρ πρώτευσε στις κατηγορίες καλύτερου καλλιτέχνη, καλύτερου άλμπουμ και καλύτερου τραγουδιού για το «Easy On Me». Μάλιστα η κατηγορία καλύτερου καλλιτέχνη δεν διαχωρίστηκε σε φύλα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.

Αυτό σημαίνει πως ο Ρόμπι Γουίλιαμς παραμένει ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα Brit Awards. Έχει κατακτήσει 13, αλλά η Adele τον πλησίασε αφού πια μετράει 12. Παράλληλα, η 33χρονη τραγουδίστρια μάγεψε το κοινό με την εξαιρετική εκτέλεση του τραγουδιού της «I Drink Wine».

Ο Εντ Σίραν απέσπασε το βραβείο του καλύτερου στιχουργού και ήταν εντυπωσιακός καθώς ερμήνευσε την επιτυχία του «Bad Habits» με το ροκ συγκρότημα Bring Me the Horizon.

H Dua Lipa κατέκτησε το άλλο μεγάλο βραβείο της βραδιάς καθώς οι χρήστες του TikTok ψήφισαν εκείνη κι όχι την Adele ως καλύτερη καλλιτέχνιδα στην κατηγορία pop/R&B.

Παραλαμβάνοντας το πρώτο από τα τρία βραβεία, για το «Easy On Me», η Adele δήλωσε πως της προκάλεσε έκπληξη. «Δεν μπορώ να πιστέψω πως μια μπαλάντα με μουσική από πιάνο κέρδισε κόντρα σε τόσο μεγάλες επιτυχίες».

Το άλμπουμ της με τίτλο «30», που επίσης αποκαλείται ως ο «δίσκος του χωρισμού» καθώς τον έγραψε στο διάστημα όπου έπαιρνε το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Σάιμον Κονέκι, ήταν το πιο εμπορικό άλμπουμ του 2021 στη Μεγάλη Βρετανία πουλώντας περισσότερα από 600.000 αντίτυπα στις πρώτες έξι εβδομάδες της κυκλοφορίας του.

Στην πρώτη χρονιά της λαμπερής τελετής χωρίς τις παραδοσιακές κατηγορίες ανδρών και γυναικών, οι γυναίκες και τα γυναικεία συγκροτήματα κυριάρχησαν κερδίζοντας 10 από τα 15 βραβεία.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο καλύτερης καλλιτέχνιδας, η Adele δήλωσε μεταξύ άλλων: «Λατρεύω να είμαι γυναίκα, λατρεύω πραγματικά να είμαι γυναίκα καλλιτέχνις».

Διεθνής Καλλιτέχνης της χρονιάς αναδείχθηκε η Billie Eilish και Διεθνές Συγκρότημα της χρονιάς οι Silky Sonic του Bruno Mars και του Anderson Paak, Διεθνές τραγούδι της χρονιάς ανακηρύχθηκε το «Good For You» της Olivia Rodrigo. Τέλος, νικήτρια στην κατηγορία Rising Star Αward ήταν η Holly Humberstone.

Αναλυτικά οι νικητές

Artist of the Year - Adele

Group - Wolf Alice

BRITs Rising Star - Holly Humberstone

Song of the Year - Adele – ‘Easy On Me’

Best New Artist - Little Simz

Mastercard Album of the Year - Adele – ’30’

Best Rock/Alternative Act - Sam Fender

Best Hip Hop/Grime/Rap Act - Dave

Best Dance Act - Becky Hill

Best Pop/R&B Act - Dua Lipa

International Artist - Billie Eilish

International Group - Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson .Paak

International Song of the Year - Olivia Rodrigo -‘Good 4 U’

Songwriter of the Year-Ed Sheeran

Producer of the Year - Inflo