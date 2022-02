Οι Andrea Bocelli, Lei Jia και Lang Lang «ντύνουν» μουσικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το «μουσικό δώρο» των Andrea Bocelli, Lei Jia και Lang Lang στη φετινή χειμερινή διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Πεκίνο 2022» ακούει στο όνομα «Forever You and Me» .

Οι καταξιωμένοι μουσικοί από την Κίνα και την Ιταλία, Andrea Bocelli, Lei Jia και Lang Lang παρουσιάζουν το τραγούδι «Forever You and Me» που θα ντύσει τους φετινούς χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνο.

Το «Forever You and Me» είναι ένα τραγούδι τόσο στα Κινέζικα όσο και στα Αγγλικά. Οι σπουδαίες φωνές του τενόρου Andrea Bocelli και της Κινέζας σοπράνο Lei Jlia, συνοδεύονται από το πιάνο του Lang Lang και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Το τραγούδι έχουν γράψει οι Zhang Heping & Shu Nan. Σύμφωνα με τους δημιουργούς Zhang Heping και Shu Nan, το «Forever You and Me» καθρεφτίζει την παραδοσιακή κινέζικη φιλοσοφία που αναφέρεται στην απλότητα και παράλληλα στη σπουδαιότητα της αλήθειας. Το τραγούδι προβάλλει και προωθεί σίγουρα το Ολυμπιακό πνεύμα, το πνεύμα της ειρήνης, της ομαδικότητας και της ελπίδας.