Οι Ευρωπαίοι «ξορκίζουν» τη Super League με ένα εκατομμύριο υπογραφές

Μια ομάδα Ευρωπαίων πολιτών ανέλαβε πρωτοβουλία, με τίτλο «Win It On The Pitch», για συλλογή υπογραφών κατά μιας ευρωπαϊκής Super League και καλείται να μαζέψει ένα εκατομμύριο υπογραφές για να πει «όχι» στο σχέδιο της ελίτ των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, ωθώντας την Επιτροπή της Ε.Ε. να αποφανθεί για το θέμα.

Η Επιτροπή έχει καταχωρίσει την πρωτοβουλία και τώρα οι διοργανωτές της έχουν έξι μήνες για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών.

Εάν εντός ενός έτους η πρωτοβουλία καταφέρει να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει και να αποφασίσει εάν θα δώσει συνέχεια στο αίτημα, αιτιολογώντας την απόφαση σε κάθε περίπτωση.

Το κείμενο της υπογραφής, εμπνευσμένο από το ψήφισμα Φρανκόφσκι (πήρε το όνομά του από τον ευρωβουλευτή και πρώην ποδοσφαιριστή), έχει στόχο να «προστατεύσει το μοντέλο του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, να αναγνωρίσει την κοινωνική αξία του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία, να αναγνωρίσει την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού στους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε., ενισχύοντας το όραμα της Ε.Ε. και τη μακροπρόθεσμη πολιτική για το μέλλον και τη διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού αθλητισμού».

Αυτό το μέσο προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας για να επιτρέψει στους πολίτες να επηρεάσουν το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2012. Έκτοτε, η Επιτροπή έχει λάβει 111 αιτήσεις καταχώρισης, εκ των οποίων 87 κρίθηκαν αποδεκτές και ως εκ τούτου καταχωρίστηκαν.