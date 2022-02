BAFTA 2022: «Dune», Lady Gaga, Γουίλ Σμιθ και η πρώτη κωφή υποψήφια στην ιστορία του θεσμού

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Dune» του Ντενί Βιλνέβ είναι το φαβορί στα φετινά βραβεία Bafta καθώς απέσπασε συνολικά 11 υποψηφιότητες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να λάβει ούτε μία υποψηφιότητα στις κατηγορίες ερμηνείας.

«Η Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον έλαβε 8 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για τα βραβεία Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Ταινίας, καθώς και τρεις υποψηφιότητες στις κατηγορίες ερμηνείας ενώ το «Μπέλφαστ», του Κένεθ Μπράνα, απέσπασε 6 υποψηφιότητες, όχι όμως Σκηνοθεσίας.

Μίλισεντ Σίμοντς

Στο βραβείο των πρωτοεμφανιζόμενων, το οποίο και είναι το μοναδικό όπου έχει ψήφο και το κοινό, συναντάμε την πρώτη κωφή υποψήφια στην ιστορία του θεσμού, Μίλισεντ Σίμοντς. Η 18χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία «The quiet place 2».

Στις κατηγορίες ερμηνείας, ο Γουίλ Σμιθ έλαβε πρώτη φορά στην ιστορία των Bafta, υποψηφιότητα και μάλιστα, Α′ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ως Ρίτσαρντ Γουίλιαμς, στην ταινία «King Richard» όπου ενσαρκώνει τον πατέρα και προπονητή της πρωταθλήτριας του τένις Σερένα Γουίλιαμς και της αδελφής της, Βένους.

Συνυποψήφιοι του Σμιθ ο είναι οι: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («Η Εξουσία του Σκύλου»), Μαχερσάλα Άλι («Swan Song»), Αντίλ Ακτάρ («Ali & Ava»), Λεονάρντο Ντι Κάπριο («Μην Κοιτάτε Πάνω») και Στίβεν Γκράχαμ («Boiling Point»).

Στην κατηγορία Α′ Γυναικείου Ρόλου το βραβείο διεκδικούν οι: Lady Gaga για την ερμηνεία της ως Πατρίτσια Ρετζιάνι στον «Οίκο των Gucci», Αλάνα Χάιμ («Πίτσα Γλυκόριζα»), Εμίλια Τζόουνς («Coda»), Ρενάτε Ρέινσβε («Το Χειρότερο Κορίτσι Στον Κόσμο»), Τζοάνα Σκάνλαν («Μετά Την Αγάπη») και Τέσα Τόμσον («Passing»).

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Μαρτίου, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Καλύτερη Ταινία

«Belfast»

«Μην Κοιτάτε Πάνω»

«Dune»

«Πίτσα Γλυκόριζα»

«Η Εξουσία του Σκύλου»

Καλύτερη βρετανική ταινία

«Μετά Την Αγάπη»

«Ali & Ava»

«Belfast»

«Boiling Point»

«Cyrano»

«Everybody’s Talking About Jamie»

«Οίκος των Gucci»

«Συνέβη Στο Σόχο»

«No Time To Die»

«Passing»

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη ή Παραγωγού

Αλίμ Καν (After Love)

Τζέιμς Κάμινγκς, Εστερ Ρούοφ (Boiling Point)

Τζέιμς Σάμιουελ (The Harder They Fall)

Πόσι Ντίξον (Keyboard Fantasies)

Ρεμπέκα Χολ (Passing)

Drive My Car»Το Χέρι του Θεού»Παράλληλες Μητέρες»«Μικρή Μαμά»Το Χειρότερο Κορίτσι Στον Κόσμο»

Becoming Cousteau»Cow»Flee»The Rescue»Summer of Soul» (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Κινούμενα Σχέδια

«Encanto»

«Flee»

«Luca»

«The Mitchells vs. the Machines»

Σκηνοθεσία

«Μετά την Αγάπη» - Αλίμ Καν

«Drive My Car» - Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

«Το Γεγονός» - Οντρέ Ντιουάν

«Πίτσα Γλυκόριζα» - Πολ Τόμας Άντερσον

«Η Εξουσία Του Σκύλου» - Τζέιν Κάμπιον

«Titane» - Ζουλιά Ντικουρνό

«Being the Ricardos» - Άαρον Σόρκιν«Belfast» - Κένεθ Μπράνα«Μην Κοιτάτε Πάνω» - Άνταμ ΜακΚέι«King Richard» - Ζακ Μπέιλιν«Πίτσα Γλυκόριζα» - Πολ Τόμας Άντερσον

Διασκευασμένο Σενάριο

«Coda» - Σίαν Χέντερ

«Drive My Car» - Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

«Dune» - Ντενί Βιλνέβ

«The Lost Daughter» – Μάγκι Τζίλενχαλ

«Η Εξουσία Του Σκύλου» – Τζέιν Κάμπιον

Lady Gaga – «Οίκος των Gucci»Αλάνα Χάιμ – «Πίτσα Γλυκόριζα»Εμίλια Τζόουνς – «Coda»Ρενάτε Ρέινσβε - «Το Χειρότερο Κορίτσι Στον Κόσμο»Τζοάνα Σκάνλαν – «Μετά Την Αγάπη»Τέσα Τόμσον – «Passing»

Αντίλ Ακτάρ – «Ali & Ava»Μαχερσάλα Άλι – «Swan Song»Μπένεντικτ Κάμπερμπατς – «Η Εξουσία Του Σκύλου»Λεονάρντο Ντι Κάπριο – «Μην Κοιτάτε Πάνω»Στίβεν Γκράχαμ – «Boiling Point»Γουίλ Σμιθ – «King Richard»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Κατριόνα Μπαλφ – «Belfast»

Τζέσι Μπάκλεϊ – «The Lost Daughter»

Αριάνα Ντε Μπόουζ – «West Side Story»

Αν Ντάουντ – «Mass»

Ονζανιού Έλις – «King Richard»

Ρουθ Νέγκα – «Passing»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Μάικ Φέιστ – «West Side Story»

Ciaran Hinds – «Belfast»

Τρόι Κοτσούρ – «Coda»

Γούντι Νόρμαν – «C’mon C’mon»

Τζέσι Πλέμονς – «Η Εξουσία Του Σκύλου»

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι – «Η Εξουσία Του Σκύλου»

Μουσική

«Being the Ricardos – Ντάνιελ Πέμπερτον

«Don’t Look Up – Νίκολας Μπρίτελ

«Dune – Χανς Ζίμερ

«The French Dispatch – Αλεξάντρ Ντεσπλά

«The Power Of The Dog – Τζόνι Γκρίνγουντ

Αριάνα ΝτεΜπόουζΧάρις ΝτίκινσονΛασάνα ΛιντςΜίλισεντ ΣίμοντςΚόντι Σμιτ-ΜακΦι