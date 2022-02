Κολεκτίβα καλλιτεχνών ζει και δημιουργεί σε εγκαταλελειμμένα κτήρια

Το καλοκαίρι του 2020 η κολεκτίβα καλλιτεχνών, IPIHAN (If Paradise Is Half as Nice) εγκαταστάθηκε σε πρώην τσιμεντοβιομηχανία στο Ρότερνταμ.

Οι καλλιτέχνες άφησαν την άνεση των στούντιό τους και δημιούργησαν στην εγκαταλελειμμένη τοποθεσία τέχνη, ό,τι πρόσφερε η περιοχή, από τα υλικά, τον χώρο μέχρι τη δυναμική της φθοράς.

Στο ντοκιμαντέρ «If Paradise Is Half as Nice» η σκηνοθέτις Marieke van der Lippe καταγράφει με την κάμερά της τη διαδικασία, τη συντροφικότητα, τη ζωή σε έναν τόπο χωρίς τίποτα, όπου όλα όμως είναι δυνατά.

Η ομάδα IPIHAN, σύμφωνα με το artnews άρχισε να υλοποιεί πρότζεκτ το 2012 όταν οι καλλιτέχνες Pim Palsgraaf και Daan Botlek με έδρα το Ρότερνταμ αποφάσισαν να ταξιδέψουν στη Λειψία της Γερμανίας.

Εκεί βρήκαν ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο στο οποίο αποφάσισαν να κατοικήσουν και να κάνουν τέχνη για λίγους μήνες.

Μετά από μια επιτυχημένη, αυτοσχέδια έκθεση στον χώρο, οι καλλιτέχνες αποφάσισαν να συνεχίσουν και προσκαλούν μια ομάδα καλλιτεχνών να κατοικούν σε διάφορους εγκαταλελειμμένους χώρους σε πόλεις σε όλη τη Γερμανία και την Ολλανδία, συχνά σε εγκαταλελειμμένα κτήρια εργοστασίων.