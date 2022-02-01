Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το ΔΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 27ης,28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022 για τo Διοικητικό Συμβούλιο.
Αναλυτικά:
Ι. Συνδυασμός "ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"
Ψήφους: 960 Έδρες: 4
ΙI. Συνδυασμός "ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ"
Ψήφους: 576 Έδρες: 3
ΙIΙ. Συνδυασμός "ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ"
Ψήφους: 360 Έδρες: 2
ΙV. Συνδυασμός "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
Ψήφους: 259 Έδρες: 1
V. Συνδυασμός "ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ"
Ψήφους: 157 Έδρες: 1
VI. Συνδυασμός "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ"
Ψήφους: 145 Έδρες: 0
VII. Συνδυασμός "ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"
Ψήφους: 97 Έδρες: 0
Ψήφισαν συνολικά: 2.636
Έγκυρα: 2.554
Άκυρα: 46
Λευκά: 36
Παράλληλα, η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ κατά τις αρχαιρεσίες της 27ης, 28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022.
Ψήφισαν: 2.636 Έγκυρα: 2.554 Άκυρα: 46 Λευκά: 36
Ι. Συνδυασμός "ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 713 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) 442 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 325 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 240 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ206ΑΝΑΠΛ.
6ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ154ΑΝΑΠΛ.
7ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ145ΑΝΑΠΛ.
8ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ133ΑΝΑΠΛ.
9ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ127ΑΝΑΠΛ.
10ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ124ΑΝΑΠΛ.
11ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ106
12ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ102
13ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ)98
14ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ98
15ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ95
16ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ88
17ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ80
18ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ78
19ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ77
20ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ73
21ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ72
22ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ71
23ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ61
24ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ59
25ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ57
26ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ56
27ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ56
28ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)54
29ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ53
30ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ53
31ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ)51
32ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ50
33ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ41
34ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ)41
35ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ40
36ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ40
37ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ40
38ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ39
39ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ39
40ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ39
41ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ38
42ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ37
43ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ37
44ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ34
45ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ34
46ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ33
47ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ33
48ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ33
49ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)32
50ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ31
51ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ30
52ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ29
53ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ29
54ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ29
55ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ)28
56ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ26
57ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ26
58ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ26
59ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ26
60ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ26
61ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ26
62ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ25
63ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ25
64ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ23
65ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ23
66ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ23
67ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ23
68ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ22
69ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ22
70ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΤΖΥ)22
71ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)21
72ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ20
73ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ19
74ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΝΙΚΗ19
75ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ19
76ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19
77ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ18
78ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)18
79ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ18
80ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ17
81ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ17
82ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ16
83ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ13
84ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ12
85ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ12
86ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ11
87ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ10
88ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ10
89ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ9
90ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ)8
91ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ8
92ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ6
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ282ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ156
3ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ147
ΙΙ. Συνδυασμός "ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 329 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) 248 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 132 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)113 ΑΝΑΠΛ.
5ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ107 ΑΝΑΠΛ.
6ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ)98 ΑΝΑΠΛ.
7ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ97 ΑΝΑΠΛ.
8ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ97 ΑΝΑΠΛ.
9ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ96 ΑΝΑΠΛ.
10ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ95 ΑΝΑΠΛ.
11ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ92 ΑΝΑΠΛ.
12ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ87 ΑΝΑΠΛ.
13ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ83 ΑΝΑΠΛ.
14ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ82 ΑΝΑΠΛ.
15ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ80 ΑΝΑΠΛ.
16ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ79 ΑΝΑΠΛ.
17ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ78 ΑΝΑΠΛ.
18ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ77 ΑΝΑΠΛ.
19ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ70 ΑΝΑΠΛ.
20ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ66
21ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ65
22ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ62
23ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ62
24ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)59
25ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ56
26ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ)55
27ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ55
28ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ54
29ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ54
30ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)53
31ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ52
32ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ51
33ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ)46
34ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ45
35ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ45
36ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ43
37ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ42
38ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ41
39ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ41
40ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ40
41ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ40
42ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ36
43ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ36
44ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ35
45ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ35
46ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ35
47ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)35
48ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ34
49ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ32
50ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)32
51ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ32
52ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ31
53ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ31
54ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ)30
55ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ28
56ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ26
57ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ25
58ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ25
59ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ25
60ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ25
61ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)24
62ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ24
63ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ23
64ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19
65ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ18
66ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ)18
67ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ18
68ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)18
69ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ17
70ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ16
71ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ)16
72ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ16
73ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ15
74ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ14
75ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ13
76ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ13
77ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ11
78ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ11
79ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΤΑ)6
80ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ5
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ212ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2ΚΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ124
ΙΙΙ. Συνδυασμός "ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 229 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 157 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ132ΑΝΑΠΛ.
4ΓΎΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΟΝΗΣ87ΑΝΑΠΛ.
5ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59
6ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ52
7ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ51
8ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ)50
9ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)42
10ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ38
11ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ36
12ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ)36
13ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)34
14ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ)34
15ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ33
16ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ33
17ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ31
18ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ)30
19ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)29
20ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)28
21ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)27
22ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ27
23ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ26
24ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)26
25ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ25
26ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ23
27ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ23
28ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ23
29ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ22
30ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ21
31ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ20
32ΣΟΥΧΑΪΕΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ)19
33ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ)17
34ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ16
35ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)16
36ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ16
37ΡΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)16
38ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ16
39ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ15
40ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ (ΤΖΙΝΑ)14
41ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ14
42ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ14
43ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ14
44ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ13
45ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ)13
46ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ12
47ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ12
48ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ12
49ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ12
50ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ12
51ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ11
52ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)11
53ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ11
54ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)10
55ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ10
56ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ10
57ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ10
58ΤΟΝΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ10
59ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ9
60ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ9
61ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ9
62ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ9
63ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ9
64ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ9
65ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ8
66ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ8
67ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ)8
68ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ8
69ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ8
70ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7
71ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ7
72ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7
73ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ6
74ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ6
75ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ)6
76ΠΙΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ6
77ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ6
78ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ5
79ΑΡΜΑΟΥ ΡΑΜΠΕΛΛΑ4
80ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ4
81ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΈΛΙΟΣ)4
82ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)3
83ΖΙΟΒΑΣ ΦΩΤΗΣ3
84ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ3
85ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ3
86ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)2
87ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ)2
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ85ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΙV. Συνδυασμός "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 111 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ104 ΑΝΑΠΛ.
3ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ84 ΑΝΑΠΛ.
4ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ53
5ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)51
6ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ49
7ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ44
8ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ41
9ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ38
10ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ38
11ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ36
12ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ32
13ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ31
14ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ30
15ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ29
16ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ29
17ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ27
18ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ27
19ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ25
20ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ25
21ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ24
22ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ24
23ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ24
24ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ23
25ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ23
26ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ23
27ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ23
28ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ23
29ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ22
30ΤΣΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)22
31ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ21
32ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ20
33ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ19
34ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ19
35ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ19
36ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)19
37ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)19
38ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ19
39ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ18
40ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ17
41ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ17
42ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ17
43ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ16
44ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ15
45ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ14
46ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ14
47ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)13
48ΜΥΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ12
49ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΗ)11
50ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ10
51ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ10
52ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ7
53ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ6
V. Συνδυασμός "ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ90 ΑΝΑΠΛ.
3ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ57
4ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ38
5ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)35
6ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ30
7ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ26
8ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ26
9ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ25
10ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ23
11ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ21
12ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ17
13ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ)14
14ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ14
15ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ14
16ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ14
17ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ13
18ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ11
19ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ10
20ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ9
21ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ9
22ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8
23ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ)8
24ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7
25ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ6
26ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ5
27ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)5
28ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ4
29ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ4
30ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ)2
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ56
VI. Συνδυασμός "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ103
2ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ)99
3ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)64
4ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ50
5ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ49
6ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ47
7ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ44
8ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ43
9ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ41
10ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ36
11ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ29
12ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ25
13ΒΩΒΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ20
14ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ20
15ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΕΛΙΝΑ)19
16ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ15
17ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ15
18ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ14
19ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ)12
20ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ9
21ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ9
22ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ8
VII. Συνδυασμός "ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ)75
2ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ41
3ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ27
4ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ23
5ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ22
6ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ22
7ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ20
8ΖΑΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)17
9ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ17
10ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ16
11ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΛΙΝΤΑ)15
12ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ15
13ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ15
14ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ14
15ΜΟΣΙΑΛΟΣ – ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ14
16ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ13
17ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ13
18ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ13
19ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ13
20ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ12
21ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ12
22ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ10
23ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ10
24ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ10
25ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ10
26ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ9
27ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ8
28ΞΕΝΙΚΑΚΗ – ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ8
29ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ8
30ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΗΣ7
31ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ6
32ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ5
33ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ4
34ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ4
35ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ-ΝΤΟΡΤΕΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ4
36ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ3
37ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΟΣ3
38ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ0