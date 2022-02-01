Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το ΔΣ

Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2022 10:21
UPD:10:22
Eurokinissi/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
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Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 27ης,28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022 για τo Διοικητικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά:

Ι. Συνδυασμός "ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"

Ψήφους: 960 Έδρες: 4

ΙI. Συνδυασμός "ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ"

Ψήφους: 576 Έδρες: 3

ΙIΙ. Συνδυασμός "ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ"

Ψήφους: 360 Έδρες: 2

ΙV. Συνδυασμός "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"

Ψήφους: 259 Έδρες: 1

V. Συνδυασμός "ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ"

Ψήφους: 157 Έδρες: 1

VI. Συνδυασμός "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ"

Ψήφους: 145 Έδρες: 0

VII. Συνδυασμός "ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"

Ψήφους: 97 Έδρες: 0

Ψήφισαν συνολικά: 2.636

Έγκυρα: 2.554

Άκυρα: 46

Λευκά: 36

Παράλληλα, η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ κατά τις αρχαιρεσίες της 27ης, 28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022.

Ψήφισαν: 2.636 Έγκυρα: 2.554 Άκυρα: 46 Λευκά: 36

Ι. Συνδυασμός "ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 713 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) 442 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

3ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 325 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

4ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 240 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

5ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ206ΑΝΑΠΛ.

6ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ154ΑΝΑΠΛ.

7ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ145ΑΝΑΠΛ.

8ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ133ΑΝΑΠΛ.

9ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ127ΑΝΑΠΛ.

10ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ124ΑΝΑΠΛ.

11ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ106

12ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ102

13ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ)98

14ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ98

15ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ95

16ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ88

17ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ80

18ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ78

19ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ77

20ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ73

21ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ72

22ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ71

23ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ61

24ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ59

25ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ57

26ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ56

27ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ56

28ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)54

29ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ53

30ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ53

31ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ)51

32ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ50

33ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ41

34ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ)41

35ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ40

36ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ40

37ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ40

38ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ39

39ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ39

40ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ39

41ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ38

42ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ37

43ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ37

44ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ34

45ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ34

46ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ33

47ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ33

48ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ33

49ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)32

50ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ31

51ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ30

52ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ29

53ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ29

54ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ29

55ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ)28

56ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ26

57ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ26

58ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ26

59ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ26

60ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ26

61ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ26

62ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ25

63ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ25

64ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ23

65ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ23

66ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ23

67ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ23

68ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ22

69ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ22

70ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΤΖΥ)22

71ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)21

72ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ20

73ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ19

74ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΝΙΚΗ19

75ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ19

76ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19

77ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ18

78ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)18

79ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ18

80ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ17

81ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ17

82ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ16

83ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ13

84ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ12

85ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ12

86ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ11

87ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ10

88ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ10

89ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ9

90ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ)8

91ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ8

92ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ6

β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ282ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ156

3ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ147

ΙΙ. Συνδυασμός "ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ"

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 329 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) 248 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

3ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 132 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

4ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)113 ΑΝΑΠΛ.

5ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ107 ΑΝΑΠΛ.

6ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ)98 ΑΝΑΠΛ.

7ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ97 ΑΝΑΠΛ.

8ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ97 ΑΝΑΠΛ.

9ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ96 ΑΝΑΠΛ.

10ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ95 ΑΝΑΠΛ.

11ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ92 ΑΝΑΠΛ.

12ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ87 ΑΝΑΠΛ.

13ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ83 ΑΝΑΠΛ.

14ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ82 ΑΝΑΠΛ.

15ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ80 ΑΝΑΠΛ.

16ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ79 ΑΝΑΠΛ.

17ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ78 ΑΝΑΠΛ.

18ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ77 ΑΝΑΠΛ.

19ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ70 ΑΝΑΠΛ.

20ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ66

21ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ65

22ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ62

23ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ62

24ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)59

25ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ56

26ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ)55

27ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ55

28ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ54

29ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ54

30ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)53

31ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ52

32ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ51

33ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ)46

34ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ45

35ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ45

36ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ43

37ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ42

38ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ41

39ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ41

40ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ40

41ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ40

42ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ36

43ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ36

44ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ35

45ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ35

46ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ35

47ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)35

48ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ34

49ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ32

50ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)32

51ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ32

52ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ31

53ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ31

54ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ)30

55ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ28

56ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ26

57ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ25

58ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ25

59ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ25

60ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ25

61ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)24

62ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ24

63ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ23

64ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19

65ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ18

66ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ)18

67ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ18

68ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)18

69ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ17

70ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ16

71ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ)16

72ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ16

73ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ15

74ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ14

75ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ13

76ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ13

77ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ11

78ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ11

79ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΤΑ)6

80ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ5

β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ212ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2ΚΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ124

ΙΙΙ. Συνδυασμός "ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ"

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 229 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 157 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

3ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ132ΑΝΑΠΛ.

4ΓΎΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΟΝΗΣ87ΑΝΑΠΛ.

5ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59

6ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ52

7ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ51

8ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ)50

9ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)42

10ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ38

11ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ36

12ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ)36

13ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)34

14ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ)34

15ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ33

16ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ33

17ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ31

18ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ)30

19ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)29

20ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)28

21ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)27

22ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ27

23ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ26

24ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)26

25ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ25

26ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ23

27ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ23

28ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ23

29ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ22

30ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ21

31ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ20

32ΣΟΥΧΑΪΕΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ)19

33ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ)17

34ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ16

35ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)16

36ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ16

37ΡΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)16

38ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ16

39ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ15

40ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ (ΤΖΙΝΑ)14

41ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ14

42ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ14

43ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ14

44ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ13

45ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ)13

46ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ12

47ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ12

48ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ12

49ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ12

50ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ12

51ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ11

52ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)11

53ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ11

54ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)10

55ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ10

56ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ10

57ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ10

58ΤΟΝΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ10

59ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ9

60ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ9

61ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ9

62ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ9

63ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ9

64ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ9

65ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ8

66ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ8

67ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ)8

68ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ8

69ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ8

70ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7

71ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ7

72ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7

73ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ6

74ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ6

75ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ)6

76ΠΙΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ6

77ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ6

78ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ5

79ΑΡΜΑΟΥ ΡΑΜΠΕΛΛΑ4

80ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ4

81ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΈΛΙΟΣ)4

82ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)3

83ΖΙΟΒΑΣ ΦΩΤΗΣ3

84ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ3

85ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ3

86ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)2

87ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ)2

β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ85ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΙV. Συνδυασμός "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 111 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ104 ΑΝΑΠΛ.

3ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ84 ΑΝΑΠΛ.

4ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ53

5ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)51

6ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ49

7ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ44

8ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ41

9ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ38

10ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ38

11ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ36

12ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ32

13ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ31

14ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ30

15ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ29

16ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ29

17ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ27

18ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ27

19ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ25

20ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ25

21ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ24

22ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ24

23ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ24

24ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ23

25ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ23

26ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ23

27ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ23

28ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ23

29ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ22

30ΤΣΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)22

31ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ21

32ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ20

33ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ19

34ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ19

35ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ19

36ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)19

37ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)19

38ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ19

39ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ18

40ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ17

41ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ17

42ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ17

43ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ16

44ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ15

45ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ14

46ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ14

47ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)13

48ΜΥΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ12

49ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΗ)11

50ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ10

51ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ10

52ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ7

53ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ6

V. Συνδυασμός "ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ"

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

2ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ90 ΑΝΑΠΛ.

3ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ57

4ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ38

5ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)35

6ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ30

7ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ26

8ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ26

9ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ25

10ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ23

11ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ21

12ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ17

13ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ)14

14ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ14

15ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ14

16ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ14

17ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ13

18ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ11

19ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ10

20ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ9

21ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ9

22ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8

23ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ)8

24ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ7

25ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ6

26ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ5

27ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)5

28ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ4

29ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ4

30ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ)2

 

β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ56

VI. Συνδυασμός "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ"

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ103

2ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ)99

3ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)64

4ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ50

5ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ49

6ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ47

7ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ44

8ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ43

9ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ41

10ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ36

11ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ29

12ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ25

13ΒΩΒΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ20

14ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ20

15ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΕΛΙΝΑ)19

16ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ15

17ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ15

18ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ14

19ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ)12

20ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ9

21ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ9

22ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ8

VII. Συνδυασμός "ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ)75

2ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ41

3ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ27

4ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ23

5ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ22

6ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ22

7ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ20

8ΖΑΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)17

9ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ17

10ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ16

11ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΛΙΝΤΑ)15

12ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ15

13ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ15

14ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ14

15ΜΟΣΙΑΛΟΣ – ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ14

16ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ13

17ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ13

18ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ13

19ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ13

20ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ12

21ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ12

22ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ10

23ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ10

24ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ10

25ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ10

26ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ9

27ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ8

28ΞΕΝΙΚΑΚΗ – ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ8

29ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ8

30ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΗΣ7

31ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ6

32ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ5

33ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ4

34ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ4

35ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ-ΝΤΟΡΤΕΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ4

36ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ3

37ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΟΣ3

38ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ0
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