Πέθανε ο συνθέτης Νίκος Αντύπας

Έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και ντράμερ Νίκος Αντύπας, από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.





Socrates

Στην ελληνική δισκογραφία μπήκε ως ντράμερ, με τους Ιωνάθαν, αργότερα με το σχήμα των Sunset και ύστερα των διάσημων Socrates (Drank the Conium).

Το 1985, κυκλοφόρησαν τα «Ζεστά ποτά» των αδερφών Κατσιμίχα, σε ενορχήστρωση του Νίκου Αντύπα, με την συμβολή του μέχρι τότε κιθαρίστα των Socrates, Γιάννη Σπάθα. Το 1991 ο Νίκος Αντύπας ανέλαβε την ενορχήστρωση του δίσκου «Μένω εκτός» της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Η δουλειά, όμως, που σημάδεψε την καριέρα του ήταν το 1997 ο δίσκος «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά», σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, με ερμηνεύτρια την Πρωτοψάλτη. Το άλμπουμ γνώρισε τεράστια επιτυχία ενώ το 1998 παρουσιάζεται και με τη μορφή μουσικής παράστασης σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Είχε προηγηθεί, το 1992, το επίσης επιτυχημένο Δι’ ευχών, και πάλι με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, αυτή τη φορά με ερμηνεύτρια τη Χαρούλα Αλεξίου.

Ακολούθησε, το 1994, το «Έϊ!» με την Χαρούλα Αλεξίου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Άρη Δαβαράκη και της ίδιας της Αλεξίου.

Το πρώτο του σόλο άλμπουμ, με τίτλο «Θεατής», κυκλοφόρησε το 1998 με τις συμμετοχές του Γιάννη Κότσιρα και της Έλλης Πασπαλά σε δύο από τα τρία τραγούδια του δίσκου. Το 2001 διασκεύασε το «Mad about you» του Sting για τον δίσκο του Γιώργου Νταλάρα «Η άσφαλτος που τρέχει». Στα τέλη του 2002 κυκλοφόρησε και το «Οπωσδήποτε παράθυρο», μια από κοινού δουλειά με τον Γιάννη Σπάθα, βασισμένη στην παράστασή τους Neapolis και σε στίχους Λ. Νικολακοπούλου. Το 2006 συμμετείχε συνθετικά στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Νάνας Μούσχουρη με τίτλο «Μόνη περπατώ». Το 2008 έγραψε τον δίσκο της Καίτης Γαρμπή «Καινούργια εγώ».

Στην καριέρα του συνεργάστηκε, είτε ως συνθέτης είτε ως ενορχηστρωτής, με μεγάλα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας, μεταξύ άλλων, τους Θάνο Μικρούτσικο, Γιώργο Νταλάρα, Νάνα Μούσχουρη, Μαρινέλλα, Δημήτρη Μπάση, Ελεωνόρα Ζουγανέλη κ.ά.

1971 – Ιωνάθαν ‎– Στο Τσίρκο / Αναγνώρισις (7″ single) [drums]

1977 – Sunset – (LP) [drums]

1980 – Socrates Drank the Conium – Waiting for something [drums]

1981 – Socrates Drank the Conium – Breaking Through [drums]

1985 – Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας – Ζεστά ποτά [ενορχήστρωση]

1986 – Γιώργος Νταλάρας – Τρελοί και άγγελοι [drums]

1986 – Γιώργος Νταλάρας – Ζωντανή Ηχογράφηση Από Το «Περοκέ» [ενορχήστρωση]

1986 – Άννα Βίσση – Η Επόμενη Κίνηση [drums]

1987 – Γιώργος Νταλάρας [Φιλική Συμμετοχή: Paco De Lucía, Ελένη Δήμου, Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας] ‎- Ζωντανές Ηχογραφήσεις [ενορχήστρωση]

1988 – Θάνος Μικρούτσικος, Κώστας Τριπολίτης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου ‎- Όλα Από Χέρι Καμένα [drums, keyboard, ενορχήστρωση]

1988 – Άννα Βίσση – Τώρα [drums]

1991 – Χάρις Αλεξίου – Κώστας Χατζής ‎- Η Αλεξίου Τραγουδάει Χατζή (Live + Studio) [drums]

1991 – Ελευθερία Αρβανιτάκη – Μένω εκτός [ενορχήστρωση]

1998 – Various ‎– Τραγούδια Έγραψα Για Φίλους – Tribute Στον Διονύση Σαββόπουλο [ενορχήστρωση]

2001 – Γιώργος Νταλάρας – Η άσφαλτος που τρέχει [ενορχήστρωση]

1992 – Χάρις Αλεξίου, Λίνα Νικολακοπούλου, Νίκος Αντύπας – Δι’ Ευχών

1994 – Χάρις Αλεξίου, Νίκος Αντύπας, Λευτέρης Παπαδόπουλος – Έϊ

1997 – Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου – Σαν Ηφαίστειο Που Ξυπνά

1998 – Θεατής

2000 – Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου – Υδρόγειες Σφαίρες

2001 – Λίγο Πριν Από Τις Λέξεις (Promo CD)

2002 – Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου, Γιάννης Σπάθας – Οπωσδήποτε Παράθυρο

2002 – Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου – Κάτω Απ’ Την Ακρόπολη

2003 – Νίκος Αντύπας, Μυρτώ Κοντοβά, Tania Nassibian ‎- Έκλειψις

2004 – Μαρινέλλα, Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου – Άμμος Ήτανε…

2004 – Δημήτρης Μπάσης – Δύσκολη καρδιά

2007 – Νίκος Αντύπας, Ελεάνα Βραχάλη, Όλγα Βενετσιάνου – Πες Mου Nα Mείνω Eδώ

2008 – Καίτη Γαρμπή, Νίκος Αντύπας – Καινούργια Εγώ

2009 – Νίνα Λοτσάρη, Νίκος Αντύπας – Όπου Κι Αν Πάω Με Πάει Η Καρδιά Μου

2012 – Γιώργος Νταλάρας, Νίκος Αντύπας – Τι Θα Πει Έτσι Είναι

2012 – Ελευθερία Αρβανιτάκη – Το άρωμα (promo single)

2014 – Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντύπας – Θέα Παραδείσου

2014 – Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Βιτάλη & Γλυκερία – Σου Χρωστώ Κάποια Τραγούδια (single)

2015 – Ελευθερία Αρβανιτάκη – Μη Φεύγεις Μη Μένεις (single)

2017 – Σαλίνα Γαβαλά – Προσωρινή αμνησία (single)

2018 – Fiona – You heal my heart

2018 – Ιροντίνα – Δώσε του χορού (single)

2019 – Ιροντίνα – Χαρταετοί (single)



2000 – Χάρις Αλεξίου – Παράξενο φως

2001 – Alannah Myles ‎- Myles & More: The Very Best Of

2006 – Σάκης Ρουβάς – Υπάρχει αγάπη εδώ

2006 – Νάνα Μούσχουρη – Μόνη περπατώ

2007 – Πέγκυ Ζήνα – Τρέξε

2010 – Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Έξοδος 2

2013 – Έλενα Παπαρίζου – Τι ώρα θα βγούμε

2018 – Θοδωρής Νικολάου – Ομπρέλα