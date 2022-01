Αμαλία Καβάλη: «Οι χαρακτήρες αισθάνονται αποκλεισμένοι, […] και διεκδικούν να σταματήσουν να είναι»

Το βραβευμένο με Πούλιτζερ «Πόσο κοστίζει να ζεις;» της Μαρτίνα Μάγιοκ, παίζεται στο θέατρο Πόρτα, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου [Μεσογείων 59, Αθήνα].



Ένα έργο τολμηρό, που αμφισβητεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία και εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους η κοινωνική τάξη, η φυλή, η εθνικότητα και ο πλούτος μπορούν να δημιουργήσουν χάσματα μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη και αν εκείνοι λαχταρούν τη σύνδεση.

Ερμηνεύουν οι Μελαχρινός Βελέντζας, Αμαλία Καβάλη Ειρήνη Μακρή, Φώτης Στρατηγός.

Η Αμαλία Καβάλη μίλησε μαζί μας.

@PATROKLOS_SKAFIDAS

«Συναντάμε δύο ανάπηρα άτομα και δύο μη ανάπηρα άτομα και παρατηρούμε τη μεταξύ τους σχέση. Το ένα ζευγάρι είναι πρώην αλκοολικοί, νυν αποξενωμένοι σύζυγοι που έρχονται αντιμέτωποι με όλα τα στραβά της σχέσης τους εν όψει της πρόσφατης τετραπληγίας και της οικονομικής τους στενότητας. Το άλλο ζευγάρι είναι ένας οικονομικά εύρωστος νεαρός με εγκεφαλική παράλυση και η νέα του φροντίστρια -εξίσου ικανή με αυτόν σε ακαδημαϊκό επίπεδο, γόνος μεταναστών, με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα».

«Οι χαρακτήρες αισθάνονται αποκλεισμένοι, λόγω αναπηρίας, φτώχειας ή συναισθηματικά, και διεκδικούν να σταματήσουν να είναι».

«Η Άνι είναι ένας χαρακτήρας που τραμπαλίζεται ανάμεσα στην ευαλωτότητα και την απολυτότητα. Είναι πρώην αλκοολική, προσφάτως τετραπληγική, σε διαδικασία διαζυγίου από τον επί εικοσαετίας σύντροφό της, Έντυ. Μπορεί η ζωή της αυτή τη στιγμή να μη μοιάζει με ένα λιβάδι με παπαρούνες αλλά η Άνι απολαμβάνει τη σταθερότητα στην καθημερινότητά της, η οποία διαταράσσεται, όταν ο τέως σύζυγος εμφανίζεται διεκδικώντας θέση στη ζωή της. Η Άνι εκτοξεύοντας ενίοτε τον κυνισμό της, ενίοτε καθαρή λεκτική βία, προσπαθεί να τον κρατήσει σε απόσταση για να προστατευτεί από τα έντονα συναισθήματα και τον πόνο που της προκαλεί. Ίσως, όμως, αυτοί οι δύο άνθρωποι που χρόνια πονούσαν ο ένας τον άλλον, να έχουν τώρα μια ευκαιρία χάριν του ατυχήματος να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό και να σχετιστούν με τον βαθύτερο δυνατό τρόπο».

@PATROKLOS_SKAFIDAS

«“Ρε φίλε δε μου φαίνεσαι κάπως οk; Είναι όμως που υπάρχει κι αυτή η ατυχία, ότι δηλαδή μερικοί από εμάς έχουν συναντήσει πολλά στη ζωή τους, πριν να συναντήσουν κανονικούς ανθρώπους” -το κείμενο είναι της Τζες, που ερμηνεύει η εξαιρετική συνάδελφος Ειρήνη Μακρή».

@PATROKLOS_SKAFIDAS

«Αχ! Περνάω τόσο όμορφα. Είμαι αγχωμένη εννοείται, γιατί η έκθεση είναι μεγάλη, αλλά είναι τόσο υπέροχοι οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτή την ομάδα, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, που όσο αγχωτικό και αν είναι το γύρισμα μιας καθημερινής σειράς, χαίρομαι που πηγαίνω. Τόσοι άνθρωποι έδωσαν και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, σε σημείο εξουθένωσης. Ίσως και οι περισσότεροι να το κάνουν από αγάπη για τον Λευτέρη Χαρίτο, που αν και είναι ο πρώτος που εξουθενώνεται, είναι βαθιά ευγενής και αυτό είναι από μόνο του μάθημα συνεργασίας. Αυτό που εμένα με γοητεύει περισσότερο από όλα στις “Άγριες Μέλισσες”, είναι το άνοιγμα του διαλόγου με την κοινωνία. Η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης γράφουν πρωτότυπο σενάριο· δεν είναι κάποιο ξένο κείμενο επεξεργασμένο για ελληνικά δεδομένα. Μιλάμε για πράγματα που μας αφορούν, επισκεπτόμαστε το παρελθόν μας· ίσως αν αυτό συνεχιστεί σε άλλες δουλειές, να κάνει την τηλεόραση εξαιρετικά γόνιμο μέσο».

@PATROKLOS_SKAFIDAS

« “You don't know how lips hurt/ Until you've kissed and had to pay the cost,/ Until you've flipped your heart and you have lost,/ You don't know what love is” -το τραγούδι ακούγεται στην παράσταση».

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

[email protected]