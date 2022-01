Το «στοίχημα» της επιστροφής στα θρανία - Πολιτική σύγκρουση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Της Κατερίνας Κοκκαλιάρη

Το πρώτο κουδούνι για το 2022 χτυπά αύριο, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες μετά από self test. Πρόκειται για κρίσιμο «στοίχημα», καθώς στόχος είναι να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία εν μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης της μετάλλαξης Όμικρον. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε ένα μπαράζ συσκέψεων για να κλειδώσουν οι προυποθέσεις επιστροφής στα θρανία, ενώ το θέμα πυροδοτεί και έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Μέχρι τις 20 με 25 Ιανουαρίου οι ειδικοί εκτιμούν πως θα συνεχιστεί ο υψηλός αριθμός κρουσμάτων, ωστόσο προς το παρόν υπάρχει μία ελεγχόμενη πίεση στο σύστημα υγείας. Δεδομένο πάντως είναι πως θα ανακοινωθούν ακόμα και μέσα στην εβδομάδα πρόσθετα μέτρα σε μία προσπάθεια να τιθασευθεί η πανδημία, καθώς η μετάλλαξη Ομικρόν είναι ιδιαίτερα μεταδοτική.

Από την κυβερνητική πλευρά τονίζεται πως στόχος είναι τα σχολεία να μείνουν όσο περισσότερο γίνεται ανοιχτά αλλά με πολύ αυξημένους διαγνωστικούς ελέγχους. Επιπλέον σημειώνεται πως: δεν μπορεί να «τιμωρούνται» τα παιδιά επειδή μια μειοψηφία του πληθυσμού δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί.

Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ εξαπολύει σφοδρά πυρά στους κυβερνητικούς χειρισμούς , επισημαίνοντας πως «η ανοσία της αγέλης αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη». O εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στα σχολεία σημειώνοντας πως «δεν είναι parking για τα παιδιά» και τονίζοντας πως πρέπει να ανοίξουν με ασφάλεια.

Στο μεταξύ χθες προέκυψε ακόμα ένα πρόβλημα, καθώς υπήρξαν ελλείψεις σε φαρμακεία στα δωρεάν self test για τους μαθητές. To γεγονός αυτό προκάλεσε και ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την ένταση στο πολιτικό σκηνικό.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για το 50% συν ένα

Η διατήρηση του κανόνα 50% συν ένα για την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Υπενθυμίζεται πως προβλέπεται πως πρέπει να νοσούν πάνω από τους μισούς μαθητές για να κλείσει ένα τμήμα.

Από την κυβερνητική πλευρά το επιχείρημα που προβάλλεται είναι πως μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτούργησαν με ιδιαίτερα ικανοποιητικό τρόπο, αφού δεν παρατηρήθηκε μεγάλη τάση ενδοσχολικής διάδοσης του ιού. Τονίζεται δε πως : αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι σε κάθε τμήμα στο οποίο εντοπίζονταν κρούσματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εντοπίζονταν ημερησίως συνολικά 1,2 κρούσματα κατά μέσο όρο. Άρα, τουλάχιστον στο 80% των περιπτώσεων, η ύπαρξη ενός κρούσματος σε ένα τμήμα δεν συνδεόταν με την ύπαρξη ούτε καν δεύτερου κρούσματος την ίδια μέρα.

Την παράταση των σχολικών διακοπών κατά μια εβδομάδα - προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων - έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Από την αξιωματική αντιπολίτευση υπογραμμίζεται πως «τα σχολεία ανοίγουν όπως ακριβώς έκλεισαν, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, με διατήρηση του πρωτοκόλλου 50%+1 και συγχωνεύσεις τμημάτων αντί αραίωσή τους, εν μέσω έξαρσης της υπερμεταδοτικής μετάλλαξης Όμικρον». Σημειώνεται δε πως «όταν πριν από την Όμικρον ένα στα τέσσερα κρούσματα ήταν σε μαθητές και σε 3,5 μήνες λειτουργίας σχολείων είχαμε 100.000 κρούσματα σε μαθητές, με τη νέα μετάλλαξη τα κρούσματα είναι δεδομένο, όπως τονίζουν επιστήμονες, πως θα πολλαπλασιαστούν».

Το νέο σύστημα testing

Νέο επικαιροποιημένο πρωτοκόλλο μπαίνει σε εφαρμογή στα σχολεία, μετά την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων την περίοδο των εορτών. Ειδικότερα προβλέπονται τρεις βασικές αλλαγές:

-Την πρώτη εβδομάδα οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν τρία self test. Την ίδια περίοδο, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προμηθευτούν ένα self test με δική τους δαπάνη, επιπλέον των δύο τακτικών τους rapid test

-Τα δύο δωρεάν self test πλέον θα διενεργούνται όχι μόνο από τους μη εμβολιασμένους μαθητές αλλά επίσης και από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

-Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη εγκαταλείπεται η λογική του «σταυρού», δηλαδή των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα. Πλέον όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα 5 ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test (άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες). Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν ένα self test , επιπλέον των δύο εβδομαδιαίων (δηλαδή συνολικά τρία self test)

Διάρκεια «καραντίνας»

Σε περίπτωση που ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες: εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα– προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν καθώς και με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται.