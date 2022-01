Ο χάρτης που δείχνει ποιες χώρες πετυχαίνουν και ποιες χάνουν τον στόχο του εμβολιασμού κατά της Covid

Τον Οκτώβριο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έθεσε στις χώρες – μέλη του ως στόχο τον πλήρη εμβολιασμό κατά της Covid -19 του 70% του πληθυσμού τους έως τα μέσα του 2022. Γνωρίζουμε βεβαίως πως αρκετές αφρικανικές αλλά και ασιατικές χώρες είναι πολύ μακριά από τον στόχο αυτό, καθώς δεν εξασφαλίστηκε η ταχεία πρόσβαση των φτωχών οικονομιών του πλανήτη στα εμβόλια, ούτε υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές για την έγκαιρη χορήγησή τους.

Ωστόσο ακόμη και οι ΗΠΑ, όπως επίσης κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, κινδυνεύουν να χάσουν τον στόχο αυτό, όπως προκύπτει από δεδομένα του Our World Data. Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία που έχουν ενημερωθεί έως και την Τρίτη, 04 Ιανουαρίου, περισσότερες από 100 χώρες δεν βρίσκονται σε τροχιά επίτευξης του στόχου.

Οι υπολογισμοί του Our World in Data στηρίχθηκαν στα επίσημα δεδομένα της κάθε χώρας για τον ρυθμό των εμβολιασμών και στην υπόθεση ότι αυτός θα μείνει σταθερός έως και τα μέσα του 2022. Εκτός των εκτιμήσεων έμειναν όσες χώρες δεν έχουν καταγράψει επίσημα στοιχεία για περισσότερες από 30 ημέρες. Η μέθοδος, όπως αναγνωρίζει το Our World in Data, δεν λαμβάνει υπόψη όπως πιθανές ελλείψεις εμβολίων, αλλαγές στην ταχύτητα του εμβολιασμού προγράμματος ή πιθανές νέες πολιτικές από κυβερνήσεις.

Λιγότερες από 50 χώρες έχουν ήδη πετύχει τον στόχο του 70%. Μεταξύ αυτών η Πορτογαλία, το Κατάρ και η Ιαπωνία. Οι χώρες αυτές εμφανίζονται με πράσινο χρώμα στον χάρτη. Η Ελλάδα, όπως και τα περισσότερα κράτη- μέλη της Ε.Ε., είναι με κίτρινο χρώμα- δηλαδή σε τροχιά να πετύχουν τον στόχο του 70% έως τα μέσα της χρονιάς. Το ίδιο ισχύει για τη Ρωσία, τη Βραζιλία, το Μεξικό.

Αντιθέτως οι ΗΠΑ είναι με κόκκινο χρώμα.

OUR WORLD IN DATA - CNBC

Naftemporiki.gr με πληροφορίες από CNBC