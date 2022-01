ΜέΡΑ25: Μέτρα κατά της ακρίβειας εδώ και τώρα- Προτάσεις

Δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια προτείνει το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά το ΜέΡΑ25 προτείνει τα εξής:

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού

«Για τον κατώτατο μισθό, κάθε μέρα που δεν τον αυξάνει πραγματικά ο κ. Μητσοτάκης (και δεν αναφερόμαστε σε αστείες δήθεν αυξήσεις της τάξης του 2%), μειώνεται στην ουσία το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στην αυθαίρετη αυτή μείωση του πραγματικού κατώτατου μισθού σε κανέναν Κυβερνήτη! Προτείνουμε να υπάρξει Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων, όπου ο τιμάριθμος θα προσδιορίζεται από νέους δείκτες πληθωρισμού ανά ευάλωτη κοινωνική ομάδα (π.χ. ακόμα και ΑΜΕΑ, των οποίων ο πληθωρισμός είναι διαφορετικός).

Ηλεκτρικό ρεύμα: Κατάργηση της Οριακής Τιμολόγησης και του Χρηματιστήριου της Ενέργειας

«Για το ηλεκτρικό ρεύμα, προτείνουμε και απαιτούμε την Κατάργηση της Οριακής Τιμολόγησης και του Χρηματιστήριου της Ενέργειας. Δεν χρειάζονται "φιλοδωρήματα" οι καταναλωτές που βαραίνουν το χρέος υπέρ των ιδιωτών, αλλά την κατάργηση αυτού του αίσχους του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, που κοστολογεί στην ακριβότερη, ούτε καν στη μέση τιμή την ενέργεια, με το 1/3 αυτής της τιμής να συνιστά τεχνητή αύξηση».

Ο πληθωρισμός δεν μπορεί να καταπολεμηθεί χωρίς ρήξη

Και στο πολιτικό «δια ταύτα», «για το ΜέΡΑ25 αυτή η Νέα Λιτότητα, δηλαδή ο πληθωρισμός, δεν μπορεί να καταπολεμηθεί χωρίς ρήξη. Γιατί μέσα και από τη Νέα αυτή Λιτότητα, η Κυβέρνηση χτίζει λίγο-λίγο το Υπόκωφο, το Σιωπηρό, το Αόρατο αλλά φαρμακερό 5ο Μνημόνιο. Με τον Ηρακλή, τον Πτωχευτικό, τις Επικουρικές, και τώρα με αυτή τη Λιτότητα μέσω της Ακρίβειας».

Επιπλέον, το ΜέΡΑ25 αναφέρει στην ανακοινώσή του:

«H λιτότητα χτυπά ξανά και πιο ύπουλα από ποτέ μεταμφιεσμένη σε πληθωρισμό και ακρίβεια. Γιατί ακριβώς αυτό κάνει η λιτότητα εν μέσω υπερχρέωσης των ανθρώπων, ακριβώς το ίδιο που έκαναν οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων το 2011, το 2014, το 2016 κ.ο.κ. Μειώνει κι άλλο από το εισόδημα των πιο αδύναμων, τη στιγμή που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ οδηγούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο λουκέτο ενώ οι μέτοχοι, οι προμηθευτές και ο περίγυρος της Μητσοτάκης Α.Ε. τρώει με χρυσά κουτάλια».

«Η κοινωνία είναι στο 13ο προς 14ο χρόνο της συρρίκνωσης των μισθών. Το 2011 το μερίδιο των μισθών ήταν 54,9%, γύρω στα 112 δισεκατομμύρια. Το 2014 στο 52,4% και τα 93 δισεκατομμύρια. Το 2022 στο 49,5%, δηλαδή σε 92 δισεκατομμύρια! Το 82% των πολιτών έχει μηδέν αποταμιεύσεις. Το 80% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το 43,4% τα βγάζει πέρα για 19 μέρες του μήνα. Ακόμα, 1.315.665 οι φορολογούμενοι που έρχονται αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης», προσθέτει

«Πέρυσι το κατά κεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης έπεσε στο 62% του μέσου όρου της ΕΕ έναντι 66% το 2019 και ήταν το δεύτερο χαμηλότερο στο σύνολο των 27 χωρών της περιοχής μετά από αυτό της Βουλγαρίας, το οποίο αυξήθηκε στο 55% από 53% το 2019. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι η εικονική, ούτε η πλασματική που βιώνει ο κ. Μητσοτάκης στο δικό του Μήτσοverse», αναφέρει επίσης στην ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ενώ ήδη γνωρίζουμε πως μετά τη Νέα Λιτότητα θα ακολουθήσει και Νέα Λεηλασία, όταν Φρανκφούρτη και Βρυξέλλες, αφού το Βερολίνο ισοσκελίσει τον Προϋπολογισμό του, θα επιβάλουν στην Κυβέρνηση Νέους Όρους για να συνεχίσουν να τη δανείζουν.

Άλλωστε το δήλωσε ήδη και ο νέος κ. Σόιμπλε, ο κ. Lindner: The price of the Recovery Fund is Fiscal Discipline! Το αντίτιμο δηλαδή, του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι η Δημοσιονομική Πειθαρχία. Όπερ μεθερμηνευόμενο: Το 5ο Μνημόνιο είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, γι' αυτό απαιτεί ρήξη, διότι συνιστά την μόνη πραγματική και ρεαλιστική, απάντηση στην κρίση».

Σε νεότερη ανακοίνωσή του το ΜεΡΑ25, σχολιάζει την τηλεκπαίδευση στα σχολεία

"Η υπουργός Παιδείας δεν μας είπε χθες τίποτα για το αν θα υπάρξει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης στα τμήματα που κλείνουν", επισημαίνει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου του ΜεΡΑ25.

"Έχουν αντιμετωπιστεί οι παραβιάσεις που εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη νομιμότητα της Cisco; Έχει η χώρα κ.Κεραμέως νόμιμη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης;", ρωτά στην ανακοίνωσή του το ΜεΡΑ25.