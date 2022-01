Λαμέλα, Σικ και Ταρέμι οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο «Πούσκας»

Η FIFA ανακοίνωσε τους φιναλίστ του βραβείου Puskás, που απονέμεται στον παίκτη ο οποίος σημείωσε το εντυπωσιακότερο γκολ εκάστου έτους.

Η εικονική τελετή απονομής των βραβείων για το κορυφαίο τέρμα του 2021 θα μεταδοθεί ζωντανά από την έδρα της FIFA, στη Ζυρίχη, στις 17 Ιανουαρίου.

Το έπαθλο θα απονεμηθεί στον παίκτη που σημείωσε το πιο ευχάριστο αισθητικά γκολ, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση, το φύλο και την εθνικότητα του σκόρερ. Πέρυσι το βραβείο πήγε στον επιθετικό της Τότεναμ, Σον Χέουνγκ-Μιν.

Από τα συνολικά 11 υποψήφια γκολ για το 2021 στην τελική λίστα έμειναν τρία: εκείνα των Έρικ Λαμέλα (Αργεντινή) στον αγώνα Άρσεναλ-Τότεναμ (Premier League, 14 Μαρτίου 2021), Πάτρικ Σικ (Τσεχία) στην αναμέτρηση Τσεχία-Σκωτία (EURO 2020, 14 Ιουνίου 2021) και Μεχντί Ταρέμι (Ιράν), στο παιχνίδι Τσέλσι-Πόρτο (Champions League, 13 Απριλίου 2021).

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των αρχικών 11 υποψηφιοτήτων ήταν και το υπέροχο γκολ που είχε σημειώσεθ ο Βαγγέλης Παυλίδης στον αγώνα της Βίλεμ με τη Φορτούνα Σιτάρντ, στις 16 Μαΐου 2021.

Αύριο (Τετάρτη 5 Ιανουαρίου), η FIFA θα ανακοινώσει τις τρεις υποψηφιότητες για την καλύτερη γυναίκα τερματοφύλακα και τον καλύτερο άνδρα τερματοφύλακα.

Η ανακοίνωση των τριών φιναλίστ που προτάθηκαν για το The Best Fifa Coaches και The Best Fifa Coaches θα ακολουθήσει την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου. Τέλος, την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου, θα αποκαλυφθούν οι τρεις φιναλίστ για την καλύτερη ποδοσφαιρίστρια και τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της FIFA.