Γιατί ο Μάτζικ Τζόνσον δεν θα δει τη σειρά του HBO για τους Λέικερς

Ο Μάτζικ Τζόνσον λέει ότι δεν θα συντονιστεί με τη συχνότητα του HBO όταν ξεκινήσει η προβολή της σειράς για τους Λέικερς... λέγοντας στο TMZ Sports ότι «δεν ανυπομονεί γι’ αυτό».

Το «Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty» -με πρωταγωνιστές τους Κουίνσι Ισάια, Τζον Σι Ράιλι, Σάλι Φιλντ και Τζέισον Σίγκελ- είναι μια πολυαναμενόμενη νέα δραματική σειρά που καλύπτει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των Λος Άντζελες Λέικερς, τη δεκαετία του 1980.





Ο Μάτζικ ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν τους Λέικερς τη δεκαετία του 1980 να ζήσουν την εποχή του «Showtime» μαζί με άλλους θρύλους του ΝΒΑ. Η σειρά αναμένεται να προβληθεί τον Μάρτιο.