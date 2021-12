Βρέθηκαν στην Τουρκία τα πρώτα θύματα της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης;

Πριν από περίπου 3,600 έτη το ηφαίστειο της Σαντορίνης εξερράγη προκαλώντας μια καταστροφή όχι μόνο σε τοπικό αλλά ευρύτερο επίπεδο. Οι επιπτώσεις της έκρηξης αποτελούν ένα μόνιμο αντικείμενο μελέτης. Θεωρείται ότι τα όσα ακολούθησαν της έκρηξης συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάρρευση του μινωικού πολιτισμού. Κάποιες μελέτες έχουν υποδείξει σημαντικές αρνητικές συνέπειες που υπήρξαν και στην αρχαία Αίγυπτο.

Μέχρι στιγμής οι αρχαιολόγοι δεν έχουν εντοπίσει κάποιο ανθρώπινο θύμα της έκρηξης. Ακόμη και στον εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο στο Ακρωτήρι στη Σαντορίνη δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα. Αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου της Άγκυρας πραγματοποιώντας ανασκαφές σε ένα αρχαιολογικό χώρο της ύστερης εποχής του χαλκού κοντά στον κόλπο του Τσεσμέ ανακάλυψαν τα λείψανα ενός άνδρα νεαρής ηλικίας και ενός σκύλου.

Η μελέτη των ευρημάτων και οι ραδιοχρονολογήσεις που έγιναν σε αυτά δείχνουν ότι ο άνδρας αυτός και ο σκύλος έχασαν την ζωή τους από ένα τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή η έκρηξη συνέβη όχι νωρίτερα από το 1,612 π.Χ. Αν τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιωθούν ο άνδρας αυτός και ο σκύλος θα είναι τα πρώτα θύματα της έκρηξης που γνωρίζουμε.

Η ανακάλυψη αυτή προσθέτει νέα στοιχεία στο παζλ των επιπτώσεων της έκρηξης. Η κρατούσα θεωρία αναφέρει ότι τα τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη είχαν κατεύθυνση νότια της Σαντορίνης κυρίως προς την Κρήτη και οι υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου υποδέχτηκαν μόνο την τέφρα της έκρηξης. Όπως φαίνεται δημιουργήθηκαν μεγάλα τσουνάμι που χτύπησαν και τις ακτές στο βόρειο Αιγαίο.

Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι το σημείο που βρέθηκε ο άνδρας και ο σκύλος δέχτηκε την… επίσκεψη τεσσάρων διαφορετικών τσουνάμι τα οποία ήταν όλα προϊόν της έκρηξης του ηφαιστείου.