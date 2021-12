Το Αμερικανικό Κολλέγιο βράβευσε τον Καθηγητή Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη

Στη διάρκεια μιας σεμνής τελετής στα πλαίσια του 11ου Εθνικού Συνεδρίου της Financial Engineering Society (21-22 Δεκεμβρίου 2021), το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος βράβευσε τον Καθηγητή-Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη για τη συνεισφορά του στην έρευνα σε θέματα Financial Engineering.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 146 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο και Λύκειο-IB Pierce, το Deree, που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.

​Το Deree αποτελεί μια από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Προσφέρει 38 σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα bachelor, αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό οργανισμό NECHE (New England Commission of Higher Education) και πιστοποιημένα από το OU (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα προγράμματα προσφέρονται μέσω των τριών σχολών του Deree: School of Business & Economics, School of Liberal Arts and Sciences, Frances Rich School of Fine and Performing Arts. Επιπλέον, μέσω της μεταπτυχιακής σχολής του Deree, προσφέρονται 8 προγράμματα master στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης Δεδομένων.

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Πρόεδρος της FEBS και Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης (Visiting Professor Audencia Business School) έχει αναπτύξει πολύπλευρο επιστημονικό έργο στους χώρους της χρηματοοικονομικής μηχανικής, πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, επιχειρησιακής έρευνας, χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων και τραπεζικής διοίκησης. Μέχρι στιγμής, η FEBS έχει οργανώσει 10 διεθνή συνέδρια και 11 εθνικά.

Ο δείκτης Google Scholar για τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη είναι αυτή τη στιγμή 17698.