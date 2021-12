Δείτε τα 100 κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας για το 2021

Πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα Restaurant 100 Awards στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αθηναΐς» και ιδού τα αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη και προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα ήταν η 5η διοργάνωση των Restaurant 100 Awards, η οποία λόγω της πανδημίας και της ασυνήθιστης χρονιάς που όλοι βιώσαμε, τροποποίησε κάποιες κατηγορίες βράβευσης. Ως εκ τούτου, συμπεριλήφθηκαν γευστικές εμπειρίες, όπως τα Out of the Box Dining Experiences, το Wine & Drinks Culture και τα Feel-Good Restaurants.



Οι βραβεύσεις αφορούσαν εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα, διαφορετικού ύφους και οι κριτές ψήφισαν χωρίς δεσμεύσεις από λίστες προεπιλογών. Ποιοι, όμως, ήταν οι μεγάλοι νικητές;