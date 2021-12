Ένα μπαρ με θέμα τον Τραμπ άνοιξε στον... Trump Tower της Νέας Υόρκης

Ονομάζεται 45 Wine & Whisky, καθώς ο Τραμπ ήταν ο 45ος πρόεδρος. το νέο μπαρ του Trump Tower αποτίει φόρο τιμής σε όλα τα πράγματα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Οι τοίχοι του μπαρ είναι διακοσμημένοι με χρυσό επίχρυσο πλαίσιο φωτογραφιών του άλλοτε προέδρου, ο οποίος κρατούσε τα ηνία της παγκόσμιας υπερδύναμης από το 2017 έως το 2021, συμπεριλαμβανομένης μιας εικόνας του Τραμπ να παρακολουθεί την αμερικανική ειδική ομάδα που σκότωσε τον ηγέτη του ISIS Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Βελούδινα τραπέζια μπαρ με μαρμάρινα εφέ ολοκληρώνουν το περιβάλλον, ενώ τα κρυστάλλινα κουπ σαμπάνιας από κομμένο γυαλί λάμπουν κάτω από τους προβολείς.

Ενώ ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι δεν έχει αγγίξει ποτέ το αλκοόλ, τα κοκτέιλ ανάγονται στις μέρες της προεδρικής του δόξας με ονόματα όπως το The Mar-A-Lago Spritzer, με σαφή αναφορά στην έπαυλη 126 δωματίων στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, την οποία ο Τραμπ ονόμασε το «Winter White». Άλλα κοκτέιλ περιλαμβάνουν το The West Wing και το The FLOTUS (πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών) σε ένα νεύμα στη Μελάνια, την επί 16 χρόνια σύζυγο του Τραμπ.

Οι τιμές των ποτών κυμαίνονται από 25 έως 29 δολάρια. Ωστόσο, οποιοσδήποτε πελάτης παραγγείλει το Forty-Five (45 δολάρια ΗΠΑ), με πρότυπο ένα κλασικό Old Fashioned και με ουίσκι Wyoming, θα λάβει επίσης «δύο American Beef Sliders» και μια Diet Coke, το αναψυκτικό που φέρεται να είχε ο Τραμπ κατόπιν ζήτησης στον Λευκό Οίκο με το πάτημα ενός κουμπιού.

TRUMPTOWERNY

Η λίστα κρασιών περιλαμβάνει διάφορες προσφορές από το Οινοποιείο Τραμπ 99 εκταρίων στην κομητεία Άμπελμαρλ της Βιρτζίνια, το οποίο παράγει περίπου 36.000 κιβώτια λευκού, κόκκινου και αφρώδους οίνου ετησίως. Το οινοποιείο ανήκει στον γιο του Ντόναλντ Έρικ Τραμπ και ήταν παλαιότερα γνωστό ως Κτήμα Kluge πριν από την εξαγορά το 2011.

Σύμφωνα με τη σελίδα του μπαρ στο Instagram, το 45 Wall - «μια εμπνευσμένη επίδειξη πατριωτισμού» - διαθέτει σημαίες που αντιπροσωπεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους έξι κλάδους του αμερικανικού στρατού, «για τον εορτασμό του αγαπημένου μας προέδρου».

Είναι άγνωστο εάν ο Τραμπ, ο οποίος ήταν ο μόνος πρόεδρος των ΗΠΑ που παραπέμφθηκε δύο φορές, έχει επισκεφτεί ακόμη αυτοπροσώπως το μπαρ.

naftemporiki.gr