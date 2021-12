Grammy: O Drake απέσυρε τις υποψηφιότητές του

Ο Καναδός ράπερ Drake απέσυρε τις δύο υποψηφιότητες του για τα βραβεία Grammy, πριν από την ψηφοφορία στον τελικό γύρο της τελετής της 31ης Ιανουαρίου, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ακαδημίας Ηχογράφησης.

Η απόφαση ελήφθη από τον 35χρονο μουσικό και την ομάδα του, αν και τα κίνητρά του είναι ασαφή προς το παρόν.

Ο τέσσερις φορές νικητής των βραβείων Grammy αυτή τη φορά ήταν υποψήφιος για το Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ για το «Certified Lover Boy» και για Καλύτερη Ραπ Εμφάνιση για το τραγούδι του «Way 2 Sexy» (με τους Future και Young Thug).

Η ψηφοφορία θα προχωρήσει πλέον με μόλις τέσσερις υποψηφίους καθώς η ακαδημία δεν προχώρησε σε αντικατάσταση, με τη «μάχη» για το καλύτερο ραπ άλμπουμ να διεξάγεται μεταξύ των J. Cole (The Off-Season), Nas (King's Disease II), Tyler, The Creator (Call Me If You Get Lost) και Kanye West (Donda) και για την καλύτερη εμφάνιση μεταξύ των Baby Keem Featuring Kendrick Lamar (Family Ties), Cardi B (Up), J. Cole Featuring 21 Savage & Morray (M Y . L I F E) και Megan Thee Stallion (Thot S***).

Η απόσυρση του Drake σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο στη μακροχρόνια, επίμαχη σχέση του ράπερ με το σόου των βραβείων που χαρακτηρίζεται ως «η μεγαλύτερη βραδιά στη μουσική». Το 2018, ο Drake αρνήθηκε να υποβάλει το άλμπουμ του «More Life» για εξέταση.

Πέρυσι, ο 35χρονος σταρ έδειξε την υποστήριξή του στον συνάδελφό του, τον Weeknd, επειδή το άλμπουμ «After Hours» δεν βρέθηκε στα υποψήφια της χρονιάς.