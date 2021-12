Τα κορυφαία τραγούδια των Spotify και Apple Music για το 2021

Οδεύοντας προς το τέλος της χρονιάς, Spotify και Apple Music αποκάλυψαν τα πιο δημοφιλή τραγούδια στις πλατφόρμες τους για το 2021. Η pop φαίνεται να είναι η επιλογή των περισσότερων, με τους Ed Sheeran, Taylor Swift και Bad Bunny να βρίσκονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες φέτος.

Ωστόσο, μία σχετικά νέα παρουσία κατέκτησε την κορυφή του Spotify. Ο λόγος για την Olivia Rodrigo και το τραγούδι «Drivers License», το οποίο ήταν το πιο streamed τραγούδι στο Spotify για το 2021.

Στο στρατόπεδο της Apple, την κορυφή κατέκτησαν οι BTS με το «Dynamite». Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2020 και δεν κατάφερε να μπει καν στην πεντάδα του Spotify, κυρίως επειδή η υπηρεσία έκανε το ντεμπούτο της στη Νότια Κορέα -χώρα προέλευσης των BTS, μόλις φέτος.

Την πεντάδα των τραγουδιών με τις περισσότερες αναπαραγωγές για το 2021 στο Spotify ολοκληρώνουν τα «Montero» (Lil Nas X), «Stay» (The Kid Laroi), «Good 4U» (Olivia Rodrigo) και «Levitating» (Dua Lipa). Στο Apple Music, η λίστα αλλάζει με το «Drivers License» (Olivia Rodrigo) να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και να ακολουθούν τα «Positions» (Ariana Grande), «For The Night» (Pop Smoke) και «Binding Lights» (The Weeknd).

Σύμφωνα με το Spotify, ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης φέτος με τα περισσότερα streams είναι ο Πορτορικανός ράπερ Bad Bunny με 9.1 δισεκατομμύρια streams, ο οποίος δήλωσε: «δεν το κάνω για να γίνω νούμερο ένα στα streams· απλά κάνω μουσική, απλά απολαμβάνω τη δουλειά μου». Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Taylor Swift, BTS, Drake και Justin Bieber.

Spotify και Apple Music αποτελούν το 48% της παγκόσμιας streaming αγοράς. Κάθε ένα από τα πέντε κορυφαία τραγούδια του Spotify ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams τους τελευταίους δώδεκα μήνες.