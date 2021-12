Αφιερωμένες στους υγειονομικούς, οι παραστάσεις της όπερας «Don Giovanni»

Αφιερωμένες στο υγειονομικό προσωπικό που καθημερινά δίνει με αυταπάρνηση τη μάχη απέναντι στην πανδημία είναι όλες οι παραστάσεις της όπερας «Don Giovanni», που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

AMANDA PROTIDOU

Θέλοντας να τιμήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό των οκτώ νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης, καθώς και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ αλλά και το προσωπικό της 3ης και της 4ης ΥΠΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διαθέτει το 1/3 των θέσεων κάθε παράστασης της σπουδαίας όπερας στους συμπολίτες μας, που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό με αντίπαλο την πανδημία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλης Γάκης, ανέφερε: «πρόκειται για μια απόφαση η οποία εκφράζει το δικό μας “ευχαριστώ” σε όλους τους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και το προσωπικό της πρώτης γραμμής που εργάζονται 24 ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα, για να διασφαλίσουν το υπέρτατο αγαθό της υγείας».

Η όπερα «Don Giovanni», η πρεμιέρα της οποίας απέσπασε διθυραμβικά σχόλια, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Local Assets exploitation for the development of peripheral intercultural crossborder capacity» (RENOVATION) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020».

Όλες οι παραστάσεις της όπερας «Don Giovanni» είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, με τις επόμενες τρεις να είναι προγραμματισμένες την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου. Όλες οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8 το βράδυ στην Αίθουσα Φίλων Μουσικής του Οργανισμού.