Gotham Awards: Μεγάλος νικητής το «The Lost Daughter»

Η ταινία «The Lost Daughter» (Netflix) της Αμερικανίδας Μάγκι Τζίλενχαλ, κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε, αναδείχτηκε μεγάλος νικητής στα 31α Gotham Awards, που θεωρούνται σημαντικός σταθμός στον μαραθώνιο της σεζόν των βραβείων, ειδικά για τις ανεξάρτητες χαμηλού προϋπολογισμού παραγωγές.

Τα συγκεκριμένα βραβεία έχουν αποκτήσει αυξημένο ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία καθώς έχουν υποδείξει τέσσερις φορές τον οσκαρικό νικητή, βραβεύοντας τις ταινίες «Birdman», «Spotlight», «Moonlight» και «Nomadland».

Η ταινία «The Lost Daughter» που γυρίστηκε στις Σπέτσες, απέσπασε τέσσερα από τα πέντε βραβεία για τα οποία είχε κερδίσει υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών, Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για την 44χρονη Μάγκι Τζίλενχαλ.

Η πρωταγωνίστρια του «The Lost Daughter», η βραβευμένη με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν, μοιράστηκε το Βραβείο Πρώτου Ρόλου με τον Φράνκι Φέζον για την ερμηνεία του στην ταινία «The Killing of Kenneth Chamberlain», που βασίζεται σε αληθινή ιστορία, ενώ το Netflix απόλαυσε ακόμη μία νίκη, καθώς το «Squid Game» απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Σειράς άνω των 40 λεπτών.

Το δανέζικο animated ντοκιμαντέρ «Flee», που συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να βρεθεί υποψήφια τόσο για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας όσο και για Ντοκιμαντέρ, όπως το περσινό «Collective», κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

«The Lost Daughter» - Ολίβια Κόλμαν

Όπως είχε ανακοινωθεί, η σκηνοθέτις Τζέιν Κάμπιον έλαβε τιμητικό βραβείο ενώ η Κρίστεν Στιούαρτ κέρδισε το Performer’s Tribute για το «Spencer», όπως και ο Πίτερ Ντίνκλατζ. Τα ερμηνευτικά βραβεία ήταν φέτος gender neutral, με κοινές κατηγορίες αντρών - γυναικών.

Τα βραβεία αναλυτικά

Καλύτερη Ταινία

«The Lost Daughter»

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης

Μάγκι Τζίλενχαλ (The Lost Daughter)

Καλύτερο Σενάριο

«The Lost Daughter»

Καλύτερη Ερμηνεία σε Α’ Ρόλο

Ολίβια Κόλμαν (The Lost Daughter), Φράνκι Φάισον (The Killing of Kenneth Chamberlain)

Καλύτερη Ερμηνεία σε Β’ Ρόλο

Τρόι Κότσουρ (CODA)

Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Εμίλια Τζόουνς (CODA)



Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«Flee»

Καλύτερη Νέα Σειρά (διάρκεια > 40’)

«Squid Game»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

«Drive My Car»

Καλύτερη Νέα Σειρά (διάρκεια< 40’)

«Reservation Dogs»

Καλύτερη Νέα Σειρά Τεκμηρίωσης

« Phlly D.A.»

Καλύτερη Ερμηνεία σε Νέα Σειρά

Ίθαν Χοκ (The Good Lord Bird), Θούσο Μπέντου (The Underground Railroad)