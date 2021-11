Ραλφ Ράνγκνικ: Το «μανιφέστο» του νέου προπονητή της Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ

Του Νίκου Αθανασίου



Ο 63χρονος Γερμανός τεχνικός αναλαμβάνει το ολικό λίφτινγκ των «Κόκκινων Διαβόλων» σε όλα τα επίπεδα.



Η Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ δεν προσέλαβε απλά έναν προπονητή μέχρι το τέλος της σεζόν αλλά έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει διδάξει τον τρόπο που οι ομάδες πρέπει να «χτίζονται» από την αρχή σε επίπεδα οργάνωσης, λειτουργίας, στρατηγικής και φιλοσοφίας και μετά πάνω στο χορτάρι. Όπως έκανε για παράδειγμα στα πρότζεκτ της Red Bull, σε Λειψία και Σάλτσμπουργκ. Ο 63χρονος Ραλφ Ράνγκνικ θα κάθεται στον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων» μέχρι το τέλος της σεζόν και στην συνέχεια θα αναλάβει πιθανότατα τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, όντας υπεύθυνος για μια σειρά από ζωτικής σημασίας θέματα σε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο. Ο Ράνγκνικ θεωρείται ως ένας φιλόσοφος του γερμανικού ποδοσφαίρου, τον οποίο ο Γιούργκεν Κλοπ είχε χαρακτηρίσει ως τον κορυφαίο συμπατριώτη του προπονητή.



Το νέο «αφεντικό» της Γιουνάϊτεντ είχε αναλύσει σχετικά πρόσφατα τον τρόπο σκέψης του μέσα από ένα blog στην ιστοσελίδα «Coaches Voice». Μέσα από τα δικά του λόγια, πάμε να τον «γνωρίσουμε» καλύτερα.



«Ήμουν ξεκάθαρος για το τι έπρεπε να κάνουμε. Όταν ξεκίνησα ως αθλητικός διευθυντής της Red Bull Salzburg και της RB Leipzig το 2012, ήξερα πώς να προσεγγίσω τη νέα μου δουλειά. Χρειαζόταν όχι μόνο να εστιάσουμε την προσοχή μας στην κατάκτηση τίτλων, αλλά και στην ανάπτυξη παικτών. Αναζητώντας και αναπτύσσοντας νέους παίκτες, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να τους πουλήσουμε για μεγάλο κέρδος.



Ήθελα να πουλήσω παίκτες, ανεβάζοντας στο διπλάσιο την αξία τους μέσα σε δύο χρόνια. Η απάντηση ήτα γεμάτη δυσπιστία. "Είσαι σοβαρός?" ρώτησαν οι συνάδελφοί μου. Τους διαβεβαίωσα ότι ήμουν. Ήμουν σίγουρος ότι έπρεπε απλώς να βρούμε τους κατάλληλους παίκτες, να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς προπονητές και να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη των παικτών μας.

Τελικά, αυτό ακριβώς συνέβη.



Όταν έγινα αθλητικός διευθυντής, τόσο η Σάλτσμπουργκ όσο και η Λειψία είχαν αρκετά «γερασμένες» ομάδες. Ο μέσος όρος ηλικίας του καθενός ήταν σχεδόν 30 χρόνια. Η Σάλτσμπουργκ κέρδιζε την Αυστριακή Μπουντεσλίγκα σταθερά, αλλά δεν ήταν μια ιδιαίτερα συναρπαστική ομάδα - και ο μόνος παίκτης που είχαν πουλήσει για σημαντικά χρήματα ήταν ο Marc Janko στην FC Twente για 6 εκατομμύρια λίρες. Η RB Leipzig είχε σχηματιστεί μόλις τρία χρόνια νωρίτερα και έπαιζε στην τέταρτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου – όπου ήταν τις δύο προηγούμενες σεζόν.



Έτσι, σε κάθε μεταγραφική περίοδο προσπαθούσαμε να μειώσουμε τον μέσο όρο ηλικίας των ομάδων μας βρίσκοντας νεότερους παίκτες. Παίκτες όπως ο Kevin Kampl, ο Sadio Mané, ο Naby Keïta, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς. Στη Λειψία, όπου είχαμε φιλοδοξίες να παίξουμε σε υψηλότερο επίπεδο, ήταν επίσης σημαντικό ότι υπογράφαμε παίκτες που πιστεύαμε ότι μπορούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο τρίτης ή και δεύτερης κατηγορίας.



Αλλά δεν επικεντρωθήκαμε μόνο στους παίκτες. Αυτό που κάναμε και στους δύο συλλόγους ήταν περισσότερο συγκρότηση συλλόγου παρά ομάδας.



Αυτό περιλάμβανε εστίαση σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες πρακτικής για έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο – αυτό που αποκαλώ τα τρία C. Καθένα από αυτά είναι πολύ σημαντικό και ήταν το κλειδί για την επιτυχία που χτίσαμε τόσο στο Σάλτσμπουργκ όσο και στη Λειψία.



Το πρώτο είναι το Concept. Αυτό εστιάζει στη σημασία της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου DNA στον σύλλογο – ιδιαίτερα του στυλ ποδοσφαίρου που θέλουμε να παίζει η ομάδα. Ο σταθερός προσανατολισμός προς αυτό το στυλ σε όλους τους τομείς του συλλόγου ήταν εκεί που δώσαμε την έμφαση μας από την πρώτη μέρα.



Το στυλ παιχνιδιού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο – τόσο πολύ ώστε, ακόμη και σε μια κακή μέρα, μπορείτε να αναγνωρίσετε το είδος ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει η ομάδα.



Κάνοντας αυτό, δημιουργείτε μια ταυτότητα σε ολόκληρο τον σύλλογο. Όχι μόνο με τους παίκτες, αλλά και το προπονητικό επιτελείο ακόμα και τους φιλάθλους. Τελικά, τόσο στο Σάλτσμπουργκ όσο και στη Λειψία, οι οπαδοί ταυτίστηκαν με το στυλ ποδοσφαίρου που παίζαμε. Αυτό, για μένα, είναι ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας. Η ταυτότητα μεταξύ των παικτών, του επιτελείου και των φιλάθλων έφερε τους πάντες κοντά.



Το δεύτερο C είναι το «Competence». Προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς ανθρώπους για κάθε δουλειά, διασφαλίζοντας την ικανότητα σε όλο τον σύλλογο. Είναι βασικό να έχουμε ένα ικανό και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό σε κάθε θέση και να τους προκαλείτε καθημερινά για να κάνουν τον εαυτό τους και τον σύλλογο καλύτερο.



Το δίκτυό μου με βοήθησε σε αυτό το θέμα με το Σάλτσμπουργκ και τη Λειψία – ήξερα ήδη πού βρίσκονταν πολλοί από τους καλύτερους ανθρώπους και τους ήξερα πολύ καλά. Μόλις τους είχα εντοπίσει, ήταν δουλειά μου να τους πείσω να έρθουν στο ταξίδι μαζί μας.



Το τρίτο και τελευταίο C είναι το «Capital». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομική υποστήριξη μας επέτρεψε να εφαρμόσουμε τη φιλοσοφία με την οποία θέλαμε να ξεκινήσουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την ιδέα και την ικανότητα – πρέπει να συνεργαστεί με αυτούς τους άλλους θεμελιώδεις πυλώνες.



Το κεφάλαιο είναι ένας παράγοντας περιορισμένης επιτυχίας. Μόνος του, απέχει πολύ από το να είναι αρκετό. Επιπλέον, η ιδέα και η ικανότητα, εάν τα χρησιμοποιήσετε σωστά, θα δημιουργήσουν κεφάλαιο».