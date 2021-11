Mirror: O Aγκιμπού Καμαρά, το νέο παιδί-θαύμα των 24 εκατομμυρίων

Ο Αγκιμπού Καμαρά κάνει θραύση με την φανέλα του Ολυμπιακού και ήδη βρίσκεται στο μπλοκάκι των σημαντικότερων ευρωπαϊκών συλλόγων που βλέπουν στον 20χρονο άσο από την Γουινέα έναν ποδοσφαιριστή του κορυφαίου επιπέδου με τεράστιες προοπτικές εξέλιξης.

Τις τελευταίες ημέρες το όνομα του βραχύσωμου μέσου «έπαιξε» αρκετά σε μεταγραφικά σενάρια, τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ιταλία, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως η Λίβερπουλ, η Λέστερ, η Νιούκαστλ και η Μίλαν έχουν επαφές με τον ατζέντη του.

Το πρωί της Πέμπτης η αγγλική εφημερίδα «Mirror» πήρε την σκυτάλη και παρουσίασε ένα αναλυτικό αφιέρωμα για τον Καμαρά. Μάλιστα ο τίτλος του κειμένου αναφέρει: «Ποιός είναι ο Αγκιμπού Καμαρά; Γνωρίστε το παιδί θαύμα των 24 εκατομμυρίων που θέλει η Λίβερπουλ και οι αντίπαλοί της».

To αφιέρωμα υπογραμμίζει μεταξύ άλλων:

«Η Πρέμιερ Λιγκ έχει ευλογηθεί με αρκετούς Αφρικανούς ποδοσφαιριστές τα προηγούμενα χρόνια και η παράδοση της ηπείρου να αναδεικνύει ταλαντούχους παίκτες που παίζουν στην Αγγλία θα συνεχιστεί. Ο Αγκιμπού Καμαρά μπορεί να μην είναι ακόμη το πρώτο όνομα αλλά έχει καταφέρει να λάμψει στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή την σεζόν και να αποτελεί ένα τα πιο ενδιαφέροντα ταλέντα στην Ευρώπη αυτή την εποχή.

Who is Aguibou Camara? Meet the £20m-rated wonderkid wanted by Liverpool and rivals https://t.co/xQ4SCX5ISK pic.twitter.com/9mBi2iXx37