Πρωτιά σε διαγωνισμό ζωγραφικής της UNICEF για νεαρή Γεζίντι που μένει στο Κιλκίς

Ζωγραφίζοντας ένα αλυσοδεμένο κορίτσι που κραυγάζει «…but I am not for sale» (…αλλά δεν είμαι προς πώληση) η νεαρή Γεζίντι, η οποία μένει στο Κιλκίς και κατάγεται από το Ιράκ κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό της UNICEF, με θέμα «Κανένα παιδί δεν είναι προς πώληση».

Η 21 ετών Γάντα Αμί από τη μειονότητα των Γεζίντι στο Ιράκ, πήρε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό, με 1.060 ψήφους, ανάμεσα σε 170 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Το ασπρόμαυρο έργο της, που απεικονίζει ένα αλυσοδεμένο κορίτσι σε ένα δωμάτιο, θα μετατραπεί σε αφίσες και κάρτες της UNICEF στην Ελλάδα ως μέρος της καμπάνιας της εναντίον της εμπορίας ανθρώπων.

«Ήταν μια ωραία ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου σε ένα πολύ σημαντικό θέμα», είπε η 21 ετών ωφελούμενη του προγράμματος HELIOS του συλλόγου OMNES, που δραστηριοποιείται στο Κιλκίς. Παράλληλα, έκανε μνεία στους χιλιάδες αγνοούμενους Γεζίντι που αποτελούν θύματα παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι «κανένας δεν πρέπει να ζει κάτι τέτοιο».

Η προσφυγοπούλα διαμένει στο Κιλκίς από το 2019, πρώτα ως αιτούμενη άσυλο στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ Ι και μετέπειτα στο ενταξιακό πρόγραμμα HELIOS. Η οικογένεια της νεαρής κοπέλας, με τα συνολικά οχτώ παιδιά και τη μητέρα τους, αναχωρεί την προσεχή Δευτέρα (22 Νοεμβρίου) για τη Γερμανία, για να επανενωθεί με συγγενείς.

Οι πίνακες που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, που είχε ως σκοπό την ευαισθητοποίηση γύρω από την εμπορία ανθρώπων, δημιουργήθηκαν από αγόρια και κορίτσια, γυναίκες και άνδρες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι / οποίες διαμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας, Ξενώνες Ασυνόδευτων Ανηλίκων καθώς και στον αστικό ιστό.

Οι εν λόγω συμμετέχουσες και συμμετέχοντες, ηλικίας 6 έως 41 ετών, έλαβαν μέρος σε οργανωμένες συζητήσεις με θέμα την εμπορία ανθρώπων και φιλοτέχνησαν τα έργα τους στο πλαίσιο διαγωνισμού ζωγραφικής με εκατοντάδες συμμετοχές.

Οι 5 πίνακες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους του κοινού, βραβεύθηκαν. Εκτός από τον πίνακα της νεαρής Γάντα, που κατέκτησε το πρώτο βραβείο, στον διαγωνισμό διακρίθηκαν και τα ακόλουθα 4 έργα. Οι επικρατέστερες ζωγραφιές θα μετατραπούν σε αφίσες και κάρτες με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων σε 4 γλώσσες.