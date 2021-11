«Οι Αμερικανοί δεν ήθελαν μια "μεγάλη κυβέρνηση" για να γίνουν σοσιαλδημοκρατικές οι Ηνωμένες Πολιτείες» λέει σε συνέντευξή του στη γερμανική Handelsblatt ο διάσημος Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής στο Στάνφορντ, Φράνσις Φουκουγιάμα.

«Ο Τζο Μπάιντεν απειλείται με αποτυχία», γιατί ακολουθεί υπερβολικά αριστερή πολιτική, υποστηριζει ο Φουκουγιάμα. Πιστεύει, μάλιστα, ότι η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 είναι πιθανή. «Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφή για την αμερικανική δημοκρατία» λέει.

Ο Φράνσις Φουκουγιάμα τράβηξε την προσοχή πάνω του όταν μίλησε για το «τέλος της ιστορίας» και τον απόλυτο θρίαμβο της δημοκρατίας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, με το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1992, με τον τίτλο «The End of History and the Last Man».

Ο Αμερικανός νεοσυντηρητικός διανοούμενος ανακοίνωνε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία γινόταν ο μόνος δυνατός ορίζοντας. Η ιστορία έμελλε να αποδείξει, πάντως, ότι ο 69χρονος καθηγητής του Στάνφορντ έκανε λάθος: Με αυξανόμενη επιτυχία, αυταρχικά καθεστώτα σήμερα, προσφέρονται ως εναλλακτικά συστήματα. «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ωστόσο, απειλεί τις δημοκρατίες εκ των έσω» παραδέχεται τώρα ο καθηγητής του Στάνφορντ.