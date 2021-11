Η Ισλανδία τρολάρει τον Ζάκερμπεργκ και προωθεί τον τουρισμό της

Αν είστε επιφυλακτικοί απέναντι στο meta-σύμπαν που οραματίζεται ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τότε η Ισλανδία ίσως να είναι μια καλή επιλογή. Αν επίσης ο στόχος του Ρέικιαβικ ήταν να κάνει τον κόσμο να μιλάει για την Ισλανδία, τότε το νέο τουριστικό βίντεο είναι κάτι παραπάνω από επιτυχία.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες από το Inspired by Iceland, μια καμπάνια μάρκετινγκ για τον ισλανδικό τουρισμό, στοχεύει σε ένα βίντεο του mr. Facebook που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο και ανακοινώνει την αλλαγή του ονόματος του Facebook σε Meta. Σε αυτό, ο Ζάκερμπεργκ διαφημίζει το λεγόμενο «meta-verse», έναν εικονικό κόσμο που «θα είναι ο διάδοχος του διαδικτύου για κινητά».

Η καθοριστική ποιότητα του μετασύμπαντος, είπε ο Ζάκερμπεργκ, είναι «η αίσθηση της παρουσίας… σαν να είσαι εκεί με άλλους ανθρώπους».

VIA REUTERS/FACEBOOK Καλώς ήρθατε στο «Icelandverse»

Οι τουριστικές αρχές της Ισλανδίας φαίνεται να πιστεύουν ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι καλύτερο. Αυτό που προτείνουν ουσιαστικά, είναι οι επισκέπτες να βιώσουν μια πραγματική εμπειρία, απλώς με τη φυσική τους παρουσία.

Στο νέο βίντεο, ένας άνδρας που μοιάζει με τον Ζάκερμπεργκ- με το κούρεμά του, τη μινιμαλιστική ενδυμασία και τις χειρονομίες του - εισάγει τους θεατές στο "Icelandverse", ένα μέρος «βελτιωμένης πραγματικής πραγματικότητας χωρίς ανόητα ακουστικά».

«Σήμερα θέλω να μιλήσω για μια επαναστατική προσέγγιση σχετικά με το πώς να συνδέσουμε τον κόσμο μας — χωρίς να είμαι πολύ περίεργος», λέει ο ομιλητής στην κάμερα.

Το βίντεο εξυμνεί τις «εντελώς καθηλωτικές» εμπειρίες της Ισλανδίας, όπως τους πραγματικούς βράχους, τους πραγματικούς ανθρώπους και τους «ουρανούς που μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας».

Το υλικό που αποστέλλεται σε δημοσιογράφους συνεχίζει την παρωδία, εξηγώντας ότι το Icelandverse δημιουργήθηκε «μετά από εκατομμύρια χρόνια ανάπτυξης» και ότι «οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν και να περιηγηθούν στα πολλά διαφορετικά στρώματα της σαγηνευτικής πραγματικότητας, απλώς επισκεπτόμενοι την Ισλανδία».

INSPIRED BY ICELAND Introducing the Icelandverse

«Το Icelandverse έχει κατασκευαστεί με ειδικούς στην κυβέρνηση, τη βιομηχανία, τη φύση και τον ακαδημαϊκό κόσμο, καθώς και μερικά... ηφαίστεια», δήλωσε η Σιγκρίντουρ Ντογκ Γκουντμουντσντότιρ Sigridur Dogg Gudmundsdottir, επικεφαλής του Visit Iceland, στο δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε.

Πώς αντέδρασαν τα social

Οι αντιδράσεις στο βίντεο ήταν συντριπτικά θετικές, με τον κόσμο να επαινεί το «τρολάρισμα σε ολυμπιακό επίπεδο» από αξιωματούχους της Ισλανδίας και πολλούς να εκφράζουν την επιθυμία να επισκεφθούν τη χώρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ισλανδία βασίζεται στο χιούμορ για να επιστήσει την προσοχή στο σκανδιναβικό νησιωτικό έθνος.

Τα βίντεο του Inspired by Iceland χρησιμοποιούν κωμωδία για να εξηγήσουν γιατί δεν πρέπει να φοράτε τζιν ή ψηλοτάκουνα στην Ισλανδία. Το βίντεό του του 2017 με τίτλο «The Hardest Karaoke Song in the World» έχει συγκεντρώσει σχεδόν 14,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από CNBC