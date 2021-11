«Nein Danke»: Γιατί Αυστριακοί, Γερμανοί και Ελβετοί αντιστέκονται στα εμβόλια κατά του Covid-19

Στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της πανδημίας βρέθηκαν τα ημερήσια κρούσματα στη Γερμανία, σπάζοντας το φράγμα των 50.000 την ημέρα.

Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί στην Αυστρία, όπου υπάρχουν σκέψεις να επιβληθεί lockdown για τους ανεμβολίαστους. Μάλιστα η περιοχή της Άνω Αυστρίας, με πληθυσμό 1,5 εκατ., αποτελεί σταθμό διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια και έχει καταγράψει αυτή την εβδομάδα περισσότερα νέα κρούσματα από ό,τι ολόκληρη η Ιβηρική χερσόνησος.

Από την τροχιά των αυξημένων κρουσμάτων δεν έχει ξεφύγει ούτε η Ελβετία, η οποία παρά το γεγονός ότι είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, έχει το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού κατά του Covid-19 στη Δυτική Ευρώπη. Στη χώρα δεν έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού (33,6%).

«Η Ελβετία είναι μέρος μιας ομάδας πλούσιων, και κυρίως γερμανόφωνων, ευρωπαϊκών εθνών στην καρδιά της Ευρώπης με εκπληκτικά φτωχά ποσοστά εμβολιασμού», σχολιάζουν σε εκτενές ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Στην Αυστρία, το 33,1% δεν έχει κάνει ακόμη την πρώτη δόση. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία είναι 30,4%.

Γερμανόφωνοι και διστακτικοί

Τα υψηλά επίπεδα διστακτικότητας, που εντοπίζονται μεταξύ των ενηλίκων όλων των ηλικιακών ομάδων και των πολιτικών πεποιθήσεων, έχουν αυξήσει τις δεύτερες σκέψεις που οδηγούν στην διστακτικότητα για τον εμβολιασμό στις γερμανόφωνες χώρες, προσθέτουν οι FT. Ο αριθμός των κρουσμάτων όμως αυξάνεται και στις τρεις χώρες.

Στη Γερμανία, η απόρριψη του εμβολίου παρατηρείται στα εύπορα νότια κρατίδια της Βαυαρίας και της Βάδης-Βυρτεμβέργης καθώς και σε ανατολικές περιοχές όπως η Σαξονία. Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Σόντερ, είπε ότι οι τρεις περιφέρειες είχαν ένα μεγάλο ποσοστό του κινήματος Querdenker, το οποίο αποτελείται από αρνητές του εμβολίου που διαμαρτύρονται συχνά ενάντια στα περιοριστικά της γερμανικής κυβέρνησης για τον κορωνοϊό.

«Έχουμε δύο ιούς στη χώρα», εξήγησε ο Σόντερ μιλώντας σε γερμανική εκπομπή. «Έχουμε τον κορωνοϊό και έχουμε αυτό το δηλητήριο [της διστακτικότητας για τα εμβόλια], το οποίο διαδίδεται σε μαζική κλίμακα από τους Querdenker και από κόμματα όπως η [ακροδεξιά] Εναλλακτική για τη Γερμανία [AfD]», συνέχισε.

Στην Ελβετία, τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλότερα στα αγροτικά, γερμανόφωνα ανατολικά καντόνια συγκριτικά με τα γαλλόφωνα δυτικά και ιταλόφωνα νότια της χώρας. Στο Απενζέλ Ινερχόντεν, το 45% του πληθυσμού είναι ακόμη εντελώς ανεμβολίαστο. Αλλά το μοτίβο δεν είναι ξεκάθαρο. Το ορεινό, γερμανόφωνο καντόνι Γκραουμπύντεν έχει χορηγήσει περισσότερες πρώτες δόσεις από την αστική, γαλλόφωνη Γενεύη.

Στη Γερμανία, 14 εκατομμύρια πολίτες που πληρούν τα κριτήρια για να λάβουν το εμβόλιο έχουν αποφασίσει μέχρι στιγμής να μην το κάνουν.

Η δημοσκόπηση από το Πανεπιστήμιο της Ερφούρτης δίνει κάποιες ενδείξεις γιατί πολλοί Γερμανοί δεν θέλουν να εμβολιαστούν: το 80% των ανεμβολίαστων ερωτηθέντων είπε ότι έπρεπε πρώτα να σταθμίσουν τους κινδύνους και τα οφέλη. Το 41% απλώς θεώρησε τον εμβολιασμό «περιττό».

Ο λαϊκισμός κατά των εμβολίων

Το αντιεμβολιαστικό αίσθημα συνδέεται με την αντισυστημική και λαϊκιστική πολιτική, αναφέρουν οι FT. Δημοσκόπηση της Forsa που διεξήχθη για λογαριασμό του γερμανικού υπουργείου Υγείας έδειξε ότι οι μισοί από τους ανεμβολίαστους ερωτηθέντες είχαν ψηφίσει υπέρ του δεξιού λαϊκιστικού AfD στις πρόσφατες ομοσπονδιακές εκλογές.

Στην Αυστρία, το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Ελευθερία έχει κάνει εντόνως γνωστή την αντίθεσή του στα μέτρα εμβολιασμού. Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής του κόμματος Χέρμπερτ Κικλ μίλησε για «τρομακτικές» σχέσεις μεταξύ εμβολίων και όγκων.

Να σημειωθεί ότι στη χώρα, το νεοσύστατο σκεπτικιστικό απέναντι στα εμβόλια κόμμα, MFG, κέρδισε έδρες στις περιφερειακές εκλογές τον Σεπτέμβριο. Αξίζει να αναφερθεί πως το 30% των ψηφοφόρων του ήταν προηγουμένως υποστηρικτές της ακροδεξιάς. Αλλά ένα άλλο 30% ήταν πρώην μετριοπαθείς συντηρητικοί ψηφοφόροι, ενώ το 16% ήταν πρώην σοσιαλιστές και το 12% πρώην Πράσινοι.

Η Ελβετία, από την άλλη, προετοιμάζεται για ένα δημοψήφισμα στις 28 Νοεμβρίου που θα κωδικοποιήσει τις έκτακτες εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στη διάρκεια της πανδημίας. Το λαϊκιστικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα - το μεγαλύτερο της χώρας – κάνει ανοιχτά εκστρατεία κατά της κυβέρνησης. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Οκτωβρίου από τη Sotomo, το 51% των υποστηρικτών της είναι ανεμβολίαστοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί νέοι και στις τρεις χώρες είναι επίσης αντίθετοι στον εμβολιασμό κατά του Covid-19, και στα κυβερνητικά μέτρα για την ενθάρρυνση του. Στην Αυστρία, περίπου το 37% των ενηλίκων κάτω των 35 ετών είναι ανεμβολίαστοι.

Παράλληλα στην Ελβετία δραστηριοποιείται η ομάδα «Mass-Voll!» (Enough is Enough), η οποία έχει ήδη περισσότερους οπαδούς στο Instagram από το κίνημα νεολαίας του κόμματος των Πρασίνων της Ελβετίας ή των Σοσιαλδημοκρατών. Ο μέσος όρος ηλικίας των υποστηρικτών της είναι μόλις 20 ετών.

