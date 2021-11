Έντι Χάου: «Ο Ρομπέν των... κερασιών» στο δρόμο με τα πετροδόλαρα

Ο προπονητής που ανέδειξε την Μπόρνμουθ από την αφάνεια είναι ο εκλεκτός της Νιούκαστλ για να κάνει ξανά πρωταγωνίστρια την πιο πλούσια ομάδα του κόσμου.

Το σίριαλ σχετικά με τον νέο προπονητή της Νιούκαστλ ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Από την στιγμή που τα ηνία του συλλόγου ανέλαβε ο ζάμπλουτος Σαουδάραβας πρίγκηπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το θέμα πήρε πολύ μεγαλύτερη έκταση και διάσταση από όση θα έπαιρνε για παράδειγμα λίγους μήνες πιο πριν.

Η προοπτική που έχει δημιουργήσει ο νέος ιδιοκτήτης χάρη στην... ανεξάντλητη οικονομική του επιφάνεια, έχει αλλάξει τα δεδομένα στην Αγγλία αλλά και σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη που περιμένει να δει την επόμενη ημέρα των «ανθρακωρύχων». Και το όνομα αυτού: Έντι Χάου.

Μπορεί αρκετοί να περίμεναν μια πιο top class επιλογή ως όνομα και βιογραφικό αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Νιούκαστλ βρίσκεται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά από 11 αγωνιστικές, χωρίς να έχει γευτεί την χαρά της νίκης και κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Για αυτό και οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν να δώσουν τα κλειδιά στον 44χρονο Άγγλο προπονητή, ο οποίος εκτός από μία αξιόλογη περίπτωση, γνωρίζει άριστα την Premier League, καθώς για πέντε συναπτά έτη εργάστηκε στην κορυφαία κατηγορία, στον πάγκο της Μπόρνμουθ.

«Ο Έντι μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα σε αυτό το εξαντλητικό εγχείρημα των τελευταίων εβδομάδων. Είναι παθιασμένος και δυναμικός προπονητής, ο οποίος έχει ξεκάθαρες ιδέες για το πώς θα πάει την ομάδα και τον σύλλογο μπροστά. Ταιριάζει ιδανικά σε αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε».

Με αυτά τα λόγια, ο ιθύνων νους του κλαμπ στη νέα εποχή, η Αμάντα Στέιβλι σχολίασε την πρόσληψη του Χάου. Πάμε να δούμε το who is who του νέου προπονητή της Νιούκαστλ.

Η προπονητική ήταν το πεπρωμένο του

Η ποδοσφαιρική του ζωή ήταν γεμάτη από ατυχίες και σοβαρούς τραυματισμούς. Τον Μάρτιο του 2002 στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Πόρτσμουθ θα υποστεί εξάρθρωση επιγονατίδας. Επιστρέφει την επόμενη χρονιά αλλά θα τραυματιστεί και πάλι στο γόνατο. Θα μείνει εκτός για 18 μήνες!

Το να παίξει σε υψηλό επίπεδο ήταν κάτι ακατόρθωτο, ωστόσο, όλες αυτές οι αναποδιές έβγαλαν και σε ένα καλό. Στη σχέση ζωής που ανέπτυξε με την μικρή και άσημη, τότε, Μπόρνμουθ.

Όταν παραχωρήθηκε δανεικός στα «κεράσια» μπόρεσε να βγάλει ωραία πράγματα στο χορτάρι αλλά ο σύλλογος δεν είχε την δυνατότητα να τον αγοράσει. Τότε ο κόσμος μάζεψε 21.000 λίρες και συνέβαλλε στη μόνιμη μετακόμισή του. Μία σχέση λατρείας είχε μόλις δημιουργηθεί.

Έβαλε τη Μπόρνμουθ στον χάρτη

Τον Δεκέμβριο του 2006 κουρασμένος από τους τραυματισμούς θα σταματήσει το ποδόσφαιρο μόλις στα 29. Θα αφοσιωθεί στη προπονητική και το 2008 μετά από ένα πέρασμα στην ακαδημία του συλλόγου, θα αναλάβει πρώτος προπονητής και θα καταφέρει να σώσει τα «κεράσια» και να τα κρατήσει στη League2, την τέταρτη εθνική κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, παρά τις συνθήκες χρεοκοπίας.

Την επόμενη σεζόν και εκμεταλλευόμενος κατά βάση την ακαδημία, θα οδηγήσει την ομάδα σε προβιβασμό στη League1. Τον Ιανουάριο του 2011 θα αποδεχθεί την πρόταση της Μπέρνλι, θα υπογράψει για 3.5 χρόνια και θα πάρει εμπειρίες από την Championship.

Ενάμισι χρόνο μετά θα παραιτηθεί για προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της μητέρας του και τον Οκτώβριο του 2012 θα επιστρέψει στην αγαπημένη του Μπόρνμουθ που αγωνιζόταν στη League1.

Από τότε θα ξεκινήσει η ξέφρενη πορεία προς τα σαλόνια της Premier League! Στη πρώτη του σεζόν θα καταφέρει να πάρει την άνοδο για την Championship.

Την σεζόν 2014-2015 θα τερματίσουν πρώτοι και θα γράψουν ιστορία με την συμμετοχή στην Premier League. «Δεν πρέπει ο κόσμος να ευχαριστεί εμένα αλλά εγώ να ευχαριστώ τον κόσμο. Είμαστε ένας σύλλογος-οικογένεια και αξίζουμε μια θέση στον ήλιο».

Θα κρατήσει την ομάδα για πέντε σεζόν στη μεγάλη κατηγορία, θα υπογράψει συμβόλαιο οκτώ ετών αλλά θα απολυθεί τον Αύγουστο του 2020 μετά τον υποβιβασμό στη Championship.

Πιστός «στρατιώτης», επιθετικό ποδόσφαιρο και ανάδειξη ταλέντων

Αν κάτι τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο και ως προπονητή, αυτό είναι η αφοσίωση. Με το παρουσιαστικό που παραπέμπει σε «Ρομπέν των δασών», ο Χάου έγινε συνώνυμο της Μπόρνμουθ. Ήταν ο πρώτος προπονητής που δέχθηκε μείωση αποδοχών στην εποχή του πρώτου lockdown, δίνοντας όπως πάντα το καλό παράδειγμα.

Στα οκτώ χρόνια που ήταν προπονητής στα «κεράσια», ο Χάου συνέδεσε το όνομά του με δύο πράγματα, όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι:

Το επιθετικό ποδόσφαιρο με πίεση ψηλά, κυνικές αντεπιθέσεις και ένταση αλλά και την ανάδειξη ταλέντων, τα οποία έκαναν το βήμα παραπάνω και έφεραν μεγάλα ποσά στα ταμείο του συλλόγου, όπως ο Ολλανδός στόπερ, Ναθάνιελ Άκε που πήρε μεταγραφή στην Σίτι έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ, ο επιθετικός Κάλουμ Γουίλσον με 22,5 στην Νιούκαστλ, ο Τάιρον Μινγκς στην Άστον Βίλα αντί 23 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο «Ρομπέν των... κερασιών» στο Νιούκαστλ θα γίνει το βασικό κομμάτι ενός εντελώς διαφορετικού πρότζεκτ από εκείνα που είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό την επιβίωση και είχε μάθει να υπηρετεί με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα. Το χορτάρι θα δείξει αν θα καταφέρει να ξανακάνει ανταγωνιστική την πιο πλούσια ομάδα του κόσμου...

Νίκος Αθανασίου