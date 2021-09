«Γάμος αλά ελληνικά»: Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Κόνσταντιν

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Μάικλ Κόνσταντιν, σε ηλικία 94 ετών. Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή στις 31 Αυγούστου, στο σπίτι του στο Ρίντινγκ της Πενσιλβάνια.

Ο Μάικλ Κόνσταντιν είχε βραβευθεί με Emmy το 1970, για την ερμηνεία του στο «Room 222», σειρά που έπαιζε στο ABC από το 1969 έως το 1974.

Όμως, πολλοί τον έμαθαν ως «Γκας Πορτοκάλος», τον ρόλο του στην ταινία «Γάμος αλά ελληνικά». Ερμήνευσε τον «πατέρα» της Νία Βαρντάλος, που πίστευε ότι κάθε λέξη έχει ελληνικές ρίζες, ενώ ήταν πεπεισμένος ότι τα πάντα μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα συγκεκριμένο καθαριστικό σπρέι.

Ο Κόνσταντιν υποδύθηκε τον ρόλο και στην τηλεόραση, στη σειρά «My Big Fat Greek Life» που προβλήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα από το CBS το 2003, αλλά και ξανά στον κινηματογράφο στο «Γάμος αλά ελληνικά 2», το 2016.

Γιος Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ, του Θεοχάρη Ιωαννίδη που εργαζόταν σε χαλυβουργείο και της Ανδρομάχης Φωτιάδου, ο Μάικλ Κόνσταντιν ξεκίνησε την καριέρα του στο Broadway.

Στην τηλεόραση μεταξύ άλλων είχε παίξει στις σειρές «The Untouchables», «Kojak», και «Airwolf». Στον κινηματογράφο, είχε εμφανιστεί, επίσης, στις ταινίες «Thinner», «The Last Mile», «The Hustler», «If It’s Tuesday, This Must Be Belgium», «Don’t Drink the Water» και «Voyage of the Damned».