Δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα εμβόλια για πιθανή προστασία από σοβαρή COVID-19 νόσηση  

Της Σίσσυς Κωνσταντινίδου

Κλινικός Φαρμακοποιός, MSc

Υπευθυνη Τμηματος Κλινικής Φαρμακευτικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Νέα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι δύο εμβόλια, που χορηγούνται σε παιδιά, ενδέχεται να προστατεύουν από σοβαρή Covid-19 νόσηση. Συγκεκριμένα, το εμβόλιο έναντι της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR), που χορηγείται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, καθώς και το εμβόλιο τετάνου-διφθερίτιδας-ακυτταρικού κοκίτη (Tdap), που χορηγείται κάθε 10 χρόνια, είναι πιθανόν να δρουν και κατά του ιού SARS-CoV-2.

Τα Τ-κύτταρα μνήμης που έχουν παραχθεί μετά τον εμβολιασμό για MMR ή Tdap και ενεργοποιούνται από τον SARS-CoV-2 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρής Covid-19 νόσησης. Ερευνητές από το Brigham and Women’s Hospital, σε συνεργασία με ερευνητές από το Cleveland Clinic, προσδιόρισαν την απόκριση των Τ-κυττάρων, που απομονώθηκαν από το αίμα ασθενών με Covid-19 υπό ανάρρωση και εμβολιασμένων ασθενών με MMR και Tdap, σε αντιγόνα από τον SARS-CoV-2, και στα εμβόλια MMR και Tdap.

Η έρευνα υπέδειξε ότι ο εμβολιασμός με MMR ή Tdap συσχετίστηκε με μειωμένη σοβαρότητα της νόσου Covid-19, σπανίως με θάνατο ή ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ. Ο Andrew Lichtman, ανοσολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard, αναφέρει ότι «αυτά τα ευρέως χρησιμοποιούμενα εμβόλια μπορεί να προστατεύουν από σοβαρή Covid-19 νόσηση». Η παθολόγος Tanya Mayadas, στο νοσοκομείο Brigham, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας μειώθηκαν σημαντικά οι εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων και τόνισε ότι εκτός της προστασίας, που προσφέρουν τα εμβόλια σε σοβαρές παθήσεις, ενδέχεται ορισμένα να έχουν προστατευτική δράση έναντι της σοβαρής Covid-19 λοίμωξης.

Σε μία δεύτερη ανάλυση, εξετάστηκαν αναδρομικά ασθενείς με κορονοϊό (νοσηλεία και εισαγωγή σε ΜΕΘ λόγω Covid-19 ή θάνατο λόγω Covid-19) που είχαν εμβολιαστεί για MMR ή Tdap και ασθενείς που δεν είχαν εμβολιαστεί.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που είχαν εμβολιαστεί για MMR είχαν κατά 38% λιγότερο ανάγκη για νοσηλεία στο νοσοκομείο και κατά 32% για εισαγωγή σε ΜΕΘ ή θάνατο. Επιπλέον, οι ασθενείς που είχαν εμβολιασθεί για Tdap είχαν μειωμένα ποσοστά κατά 23% και 20%, αντίστοιχα.

Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες ανέφεραν ότι «τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι, παρόλο που τα εμβόλια για MMR και Tdap δεν αντικαθιστούν τα εμβόλια κατά της Covid-19, είναι πιθανόν να προσφέρουν μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική προστασία, ακόμη και έναντι των νέων μεταλλάξεων, συγκριτικά με την αποκλειστική λήψη του εμβολίου κατά του SARS-CoV-2».

Περαιτέρω, όμως, μελέτες απαιτούνται για την αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ των εμβολίων MMR και Tdap και της σοβαρότητας της νόσησης από Covid-19.

Βιβλιογραφία

Mysore V et al. «Protective heterologous T cell immunity in Covid-19 induced by the trivalent Measles-Mumps-Rubella and Tetanus-Diptheria-Pertussis vaccine antigens». Med. 2021. DOI: 10.1016/j.medj.2021.08.004