Βραζιλία: Προειδοποιήσεις ότι ο Μπολσονάρου μπορεί να σχεδιάζει στρατιωτικό πραξικόπημα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να προετοιμαστούν για να πραγματοποιήσουν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στη Βραζιλία, σύμφωνα με μια ομάδα πρώην προέδρων, πρωθυπουργών και κορυφαίων δημοσίων προσώπων της αριστεράς.

Μια ανοιχτή επιστολή υποστηρίζει ότι οι συγκεντρώσεις που διοργανώνουν οι οπαδοί του Μπολσονάρου την Τρίτη αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για τη δημοκρατία και ισοδυναμούν με μια αντίστοιχη εξέγερση με εκείνη των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Επισημαίνουν τις πορείες των υποστηρικτών του Μπολσονάρου εναντίον του ανώτατου δικαστηρίου και του Κογκρέσου, στις οποίες συμμετέχουν θιασώτες της λευκής υπεροχής, στρατιωτική αστυνομία και δημόσιοι αξιωματούχοι σε κάθε επίπεδο κυβέρνησης, «πυροδοτώντας φόβους για πραξικόπημα στην τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο».

Οι υπογράφοντες εκφράζουν την «σοβαρή ανησυχία για την επικείμενη απειλή των δημοκρατικών θεσμών της Βραζιλίας και παραμένουμε σε εγρήγορση για να τους υπερασπιστούμε από τις 7 Σεπτεμβρίου και έπειτα».

Την επιστολή, που έδωσε στη δημοσιότητα το ΜέΡΑ 25, υπογράφουν προσωπικότητες από την Αργεντινή, το Εκουαδόρ, τη Χιλή, την Παραγουάη, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ελλάδα και αλλού, ενώ μεταξύ άλλων συνυπογράφει ο Νόαμ Τσόμσκι, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο Ραφαέλ Κορέα, η Καρολάιν Λούκας, η Αλίσια Κάστρο, ο Τζον Μακντόνελ, ο νομπελίστας Πέρες Εσκιβέλ, ο Χοσέ Λουίς Θαπατέρο, ο Ζαν Λυκ Μελανσόν και άλλοι, εκφράζοντας την σοβαρή ανησυχία τους για ένα πραξικόπημα στην Βραζιλία από τον Ζαΐρ Μπολσονάρου ανάλογο αυτού της 6ης Ιανουαρίου στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ντόναλτ Τραμπ. Συνυπογράφουν επίσης ο Γιάνης Βαρουφάκης και η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος και βουλευτής Β΄ Πειραιά Φωτεινή Μπακαδήμα.

Αναλυτικά η επιστολή:

Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί, Βουλευτές και δημόσια πρόσωπα από όλο τον κόσμο σημαίνουν συναγερμό ενόψει της εξέγερσης της 7ης Σεπτεμβρίου στη Βραζιλία:

«Εκλεγμένοι εκπρόσωποι και ηγέτες από όλο τον κόσμο κρούουμε συναγερμό: Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2021, μία εξέγερση αναμένεται να θέσει σε κίνδυνο τη Δημοκρατία στη Βραζιλία.

Αυτή τη στιγμή, ο Πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρου και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένων λευκών ρατσιστικών ομάδων, στρατιωτικών αστυνομικών και αξιωματούχων από κάθε επίπεδο της κυβέρνησης, προετοιμάζουν μία εκτεταμένη πορεία ενάντια στο Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο στις 7 Σεπτεμβρίου, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για ενδεχόμενο πραξικόπημα στην τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πρόεδρος Μπολσονάρου έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας. Στις 10 Αυγούστου, κατηύθυνε μία άνευ προηγουμένου στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα της χώρας, Μπραζίλια, την ώρα που οι σύμμαχοί του στο Κογκρέσο προωθούσαν σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό σύστημα της χώρας, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνώς. Ο Μπολσονάρου και η κυβέρνησή του, έχουν απειλήσει αρκετές φορές με ακύρωση των προεδρικών εκλογών του 2022 σε περίπτωση που το Κογκρέσο δεν εγκρίνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις.

Τώρα, ο Μπολσονάρο καλεί τους οπαδούς του να ταξιδέψουν στη Μπραζίλια στις 7 Σεπτεμβρίου, σε μία πράξη εκφοβισμού των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Σύμφωνα με μήνυμα που μοιράστηκε από τον Πρόεδρο στις 21 Αυγούστου, η πορεία αυτή είναι απλά μία προετοιμασία για ένα "απαραίτητο αντι-πραξικόπημα" απέναντι στο Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Το μήνυμα αυτό υποστήριζε πως το "κομμουνιστικό Σύνταγμα" της Βραζιλίας έχει αφαιρέσει την εξουσία από τον Μπολσονάρο, κατηγορώντας παράλληλα "Το Δικαστικό σώμα, τους αριστερούς και ολόκληρο το σύστημα των κρυφών συμφερόντων" ότι συνωμοτούν εναντίον του.

Μέλη του Κογκρέσου στη Βραζιλία έχουν προειδοποιήσει ότι η κινητοποίηση της 7ης Σεπτεμβρίου κινείται στα πρότυπα της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στο Κογκρέσο των Ηνωμένων πολιτειών, όταν ο -τότε- πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε τους οπαδούς του να "σταματήσουν την κλοπή", χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς περί εκλογικής απάτης στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Εκφράζουμε τη σοβαρή μας ανησυχία για την επικείμενη απειλή των δημοκρατικών θεσμών της Βραζιλίας και παραμένουμε σε εγρήγορση για να τους υπερασπιστούμε από τις 7 Σεπτεμβρίου και έπειτα. Οι πολίτες της Βραζιλίας έχουν παλέψει για δεκαετίες προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημοκρατία από στρατιωτικά καθεστώτα. Δεν πρέπει να επιτραπεί στον Μπολσονάρο να τους τη στερήσει.».

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Guardian και ΑΜΠΕ