ABBA: Άλμπουμ με νέα τραγούδια και εικονική συναυλία, μετά από σχεδόν 40 χρόνια

Οι θρύλοι της ποπ, οι Σουηδοί AΒΒΑ, εξέπληξαν τους θαυμαστές τους ανακοινώνοντας το πρώτο τους στούντιο άλμπουμ εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Το «Abba Voyage» θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, ενώ θα προηγηθούν συναυλίες της μπάντας με ψηφιακά είδωλα των μελών της που θα εκτελέσουν επιτυχίες όπως το «Mamma Mia» και το «Waterloo».

«Στην αρχή ήταν μόνο δύο τραγούδια και μετά είπαμε: Λοιπόν, ίσως πρέπει να κάνουμε μερικά άλλα», είπε ο Benny Andersson, μιλώντας για τη νέα τους μουσική δουλειά.

Στο τέλος, ηχογράφησαν 10 κομμάτια -τα δύο εκ των οποίων πρωτοπαρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας συνέντευξης Τύπου. Το πρώτο, «I Still Have Faith In You», είναι μια τρυφερή μπαλάντα με πιάνο, που μιλά για τον δεσμό που μοιράζονται τα τέσσερα μέλη της μπάντας.

«Όταν ο Benny έπαιζε τη μελωδία, απλά ήξερα ότι αφορά εμάς», είπε ο Bjorn Ulvaeus, εξηγώντας την προέλευση του τραγουδιού. «Σε κανενός τη φαντασία, δεν θα μπορούσε να υπάρχει το όνειρο αυτό, να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ μετά από 40 χρόνια και να παραμένουμε οι καλύτεροι φίλοι και εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου» πρόσθεσε. «Ποιος το έχει βιώσει αυτό; Κανείς», κατέληξε.

Το δεύτερο κομμάτι, «Don't Shut Me Down», είναι ένα μίνι μελόδραμα στο ύφος του κλασικού κομματού των Abba, «The Day Before You Came», όπου μια γυναίκα επιστρέφει στον σύντροφό της, μετά από χρόνια. «Μου ζήτησες να μην φύγω, εδώ είμαι πάλι -και σ’ αγαπώ ακόμα», τραγουδούν η Agnetha Faltskog και η Anni -Frid Lyngstad, ξανά μαζί.

Και τα δύο τραγούδια θα περιέχονται στο «Abba Voyage», που θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου, με το βλέμμα στην προσοδοφόρα Χριστουγεννιάτικη αγορά.

«Όταν ξαναβρεθήκαμε στο στούντιο δεν είχα ιδέα τι να περιμένω», δήλωσε η Faltskog. «Αλλά το στούντιο ηχογράφησης του Benny είναι ένα τόσο φιλικό και ασφαλές περιβάλλον και, πριν το καταλάβω, το απολάμβανα πραγματικά! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι, τελικά, ήρθε η στιγμή να το μοιραστώ με τον κόσμο!» είπε.

Τα νέα τραγούδια θα παιχτούν κατά τη διάρκεια της εικονικής συναυλίας του συγκροτήματος, επίσης με τίτλο «Abba Voyage», που θα παρουσιαστεί του χρόνου, σε μια ειδικά κατασκευασμένη αρένα στο Λονδίνο.

Θα «παίζουν» έξι νύχτες την εβδομάδα, θα περιλαμβάνει ψηφιακές εκδόσεις των μελών της μπάντας, συνοδευόμενες από ένα ζωντανό συγκρότημα 10 ατόμων που θα ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Τα εισιτήρια θα ξεκινούν από 21 λίρες, με τη βραδιά των εγκαινίων να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου.

Τα λεγόμενα «Abba-tars», οι ψηφιακές δηλαδή εκδοχές των μελών, σχεδιάστηκαν από την Industrial Light and Magic-την εταιρεία οπτικών εφέ που ιδρύθηκε από τον δημιουργό του Star Wars George Lucas.

Περισσότεροι από 850 άνθρωποι δούλεψαν για την αναδημιουργία των AΒΒΑ «στα καλύτερά τους», χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κίνησης και ανίχνευσης των μελών της μπάντας, που είναι, πλέον, στα 70 τους χρόνια.

«Η Agnetha, η Frida, ο Benny και ο Bjorn ανέβηκαν στη σκηνή μπροστά από 160 κάμερες και σχεδόν άλλες τόσες ιδιοφυίες της τεχνολογίας και ερμήνευσαν κάθε τραγούδι που θα υπάρχει σε αυτό το σόου, στην εντέλεια», εξήγησε ο παραγωγός Ludvig Andersson.

«Έτσι, όταν ο θεατής θα βλέπει την παράσταση, δεν θα είναι τέσσερα άτομα που προσποιούνται τους AΒΒΑ, αλλά οι ίδιοι οι ABBA».