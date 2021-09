Έξι φθινοπωρινοί προορισμοί στη Γαλλία

Ένα ταξίδι στη Γαλλία είνια πάντα μια καλή ιδέα. Μάλιστα ο υπουργός Τουρισμού, Ζαν Μπαπτίστ Λεμουάν, δήλωσε πρόσφατα ότι τα μέτρα υγείας και οι Γάλλοι παραθεριστές «έσωσαν το καλοκαίρι» και κάλεσε τους ανθρώπους να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την τουριστική βιομηχανία κάνοντας διακοπές τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

«Ελπίζουμε για ένα ινδικό καλοκαίρι», δήλωσε στο LCI στις 25 Αυγούστου. «Αυτό σημαίνει Σαββατοκύριακα και τέλος του φθινοπώρου, το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι θετικό με την αναβίωση της βιομηχανίας εκδηλώσεων, η οποία είναι πολύ σημαντική για το Παρίσι για παράδειγμα, και ομάδες ηλικιωμένων που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν το περασμένο φθινόπωρο.»

Μετά από ένα καλοκαίρι που κυριαρχείται από τα υγειονομικά ζητήματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πολλοί άνθρωποι θα ελπίζουν να κάνουν ένα πιο χαλαρό διάλειμμα το φθινόπωρο, μακριά από τα πλήθη των περιόδων αιχμής. Αυτές είναι μερικές από τις περιοχές στη Γαλλία που αξίζουν ένα φθινοπωρινό ταξίδι, καθώς Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι.

Κοτ-ντ' Ορ (Côte-d’Or)

Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται το φθινόπωρο, φαντάζονται κόκκινα, πορτοκαλί και κίτρινα φύλλα, οπότε πού καλύτερα να περάσετε την εποχή από το μοναδικό διαμέρισμα που πήρε το όνομά του από αυτό το φαινόμενο (είδος); Η λέξη Ακτή (σ.σ. Κοτ) εδώ δεν σημαίνει «ακτή» αλλά «λόφος», αφού η περιοχή βρίσκεται στη Βουργουνδία στην ανατολική Γαλλία, μακριά από τη θάλασσα.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το d’Or στο όνομα σημαίνει «χρυσός» και αναφέρεται στο εντυπωσιακό χρώμα που έχουν τα αμπέλια το φθινόπωρο. Αυτό είναι απλώς ένας θρύλος, αφού η τοπική εφημερίδα Le Bien Public αναφέρει ότι το δεύτερο μέρος του ονόματος είναι στην πραγματικότητα συντομογραφία του Orient (ανατολικά). Αλλά το γεγονός ότι η πρώτη εξήγηση θεωρείται εύλογη δίνει μια καλή ιδέα για το τι να περιμένετε και μετά από μια κουραστική μέρα πεζοπορίας ή ποδηλασίας στην ύπαιθρο, μπορείτε να χαλαρώσετε στο ξενοδοχείο με ένα μπουκάλι τοπικό Pinot Noir.

Περιφερειακό Φυσικό Πάρκο Μορβάν

Παραμένοντας στη Βουργουνδία, στα δυτικά της Κυανής Ακτής είναι το περιφερειακό πάρκο Μορβάν. Αυτό το αραιοκατοικημένο τμήμα της Γαλλίας λάμπει το φθινόπωρο. Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει μια βόλτα στο δάσος, αναπνέοντας τον καθαρό αέρα, με τα πορτοκαλί φύλλα να τρίζουν κάτω από τα πόδια. Σημειωτέον, είναι προστατευμένη περιοχή, χάρη στον φυσικό της πλούτο.

Είναι η ιδανική τοποθεσία για πολύ περπάτημα, κυνήγι μανιταριών και χαλάρωση μπροστά στη φωτιά μόλις πέσει ο ήλιος.

Καρκασσόν

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική περίοδος για να επισκεφθείτε αυτήν την οχυρωμένη πόλη στο διαμέρισμα Aude στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας. Όχι μόνο θα υπάρχουν λιγότεροι τουρίστες, ώστε να μπορείτε να αποφύγετε τα πλήθη σε αυτόν τον δημοφιλή προορισμό, αλλά οι θερμοκρασίες είναι συνήθως ευχάριστες όλο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

EPA/ARMANDO BABANI Το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης, σε ένα εικαστικό δρώμενο του 2018.

Ακριβώς όπως στην Κυανή Ακτή, μπορείτε επίσης να κάνετε μια βόλτα στους τοπικούς αμπελώνες και να δείτε τα φύλλα που αλλάζουν.

Απέχει λίγο από την Καρκασσόν, αλλά το χωριό Καστάνς πραγματοποιεί ένα ετήσιο φεστιβάλ κάστανου στα τέλη Οκτωβρίου, όπου θα βρείτε και άλλα τοπικά προϊόντα.

Ομοίως, αυτή είναι μια καλή στιγμή για να επισκεφθείτε μεγαλουπόλεις του γαλλικού νότου, όπως η Μασσαλία και η Νίκαια, οι οποίες το καλοκαίρι χαρακτηρίζονται από πολυκοσμία και υψηλές θερμοκρασίες.

Cordes-sur-Ciel

Λίγες ώρες βόρεια, στο διαμέρισμα Tarn στην Οξιτανία, είναι μια άλλη υπερυψωμένη πόλη. Αρχικά ονομαζόταν Cordes, αλλά η ποιήτρια Jeanne Ramel-Cals το ανέφερε ως Cordes-sur-Ciel (στον ουρανό) και το όνομα άλλαξε επίσημα το 1993. Αυτό οφείλεται σε ένα φαινόμενο που έβγαλε η τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα Le Το Tarn Libre περιγράφει τόσο εύγλωττα ως εξής:

«Νωρίς το πρωί, ειδικά το φθινόπωρο, μια έντονη ομίχλη καλύπτει την κοιλάδα του Σερού με ένα ημιδιαφανές πέπλο. Μόνο η κορυφή της μεσαιωνικής πόλης βγαίνει από αυτή τη θάλασσα από σύννεφα. Πασπαλισμένη από τον ανατέλλοντα ήλιο, η σιλουέτα της πόλης σπάει και φαίνεται να ξεκινά περήφανα προς τον ουρανό, πέρα από τα σύννεφα. Λένε ότι είναι πάνω από τον ουρανό...»

FACEBOOK.COM/CORDES.SUR.CIEL.TOURISME

Ιδανικό για όσους ξυπνούν νωρίς, λοιπόν, αλλά ακόμα κι αν δεν πιάσετε τα σύννεφα, μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα στα στενά δρομάκια και να θαυμάσετε τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική.

Η κοιλάδα του Λίγηρα

Η κοιλάδα του Λίγηρα στην κεντρική και δυτική Γαλλία είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, και για έναν ακόμη καλό λόγο. Εκτός από μια διαδρομή μέσα στους αμπελώνες απόστασης 800 χιλιομέτρων, η οποία μπορεί να ανακαλυφθεί με δύο ή τέσσερις τροχούς, η περιοχή φιλοξενεί μερικά όμορφα, ιστορικά χωριά. Αλλά αυτό το τμήμα του ποταμού Λίγηρα είναι ίσως το πιο διάσημο για τα δεκάδες κάστρα του.

Περπατήστε στους χώρους των πύργων στην πρωινή ομίχλη και, αν κάνει πολύ κρύο, βγείτε μέσα για να ανακαλύψετε πώς ήταν η Γαλλία όταν κατοικούσαν οι πύργοι. Πολλά από τα πάρκα γίνονται όμορφα πορτοκαλί και κίτρινα το φθινόπωρο. Η περιοχή είναι επίσης εύκολα προσβάσιμη από το Παρίσι.

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών στα τέλη Οκτωβρίου, το Château of Chaumont-sur-Loire ανοίγει τον κήπο του για μια εκδήλωση που ονομάζεται "The Splendours of Autumn", που περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν γευσιγνωσία εποχιακών προϊόντων από τους κήπους, και βόλτες όπου μπορείτε να θαυμάσετε εποχιακά λουλούδια και σκηνές κολοκύθας και άλλα φθινοπωρινά λαχανικά.

Βουνά των Πυρηναίων

Τα βουνά των Πυρηναίων στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας αποδείχθηκαν απίστευτα δημοφιλή το καλοκαίρι καθώς πολλοί Γάλλοι επέλεξαν να κάνουν διακοπές κοντά στο σπίτι τους. Μάλιστα η περιοχή σημείωσε 24% αύξηση Γάλλων επισκεπτών.

EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Στιγμιότυπο από το φετινό Tour de France.

Ένας ακόμη λόγος για να επισκεφθείτε αυτό το φθινόπωρο, είναι το ότι θα υπάρχουν λιγότεροι τουρίστες, αλλά ο καιρός θα πρέπει να είναι ακόμα ευχάριστος. Αυτή τη στιγμή του χρόνου τα δάση γίνονται ένα μείγμα κίτρινου, πορτοκαλί και πράσινου. Λίμνες, βουνά και η προοπτική να εντοπίσετε άγρια ζώα- ένα ταξίδι στα Πυρηναία θα σας αφήσει πάντα ανανεωμένους από τη φύση και έτοιμους να αντιμετωπίσετε τον χειμώνα.

Και αν, αντίθετα, είστε λάτρης του χειμώνα, βγείτε στο βουνό και σίγουρα θα δείτε μερικές χιονισμένες κορυφές.

naftemporiki.gr