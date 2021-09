«Πολλά υποσχόμενη» για τον καρκίνο η τεχνολογία του εμβολίου της AstraZeneca

Την τεχνολογία ου εμβολίου της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά του Covid-19 χρησιμοποιούν οι επιστήμονες στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν ένα θεραπευτικό εμβόλιο κατά του καρκίνου, με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα από τις μελέτες που γίνονται σε ζώα.

Αναλυτικότερα, ερευνητές από το Ινστιτούτο Jenner της Οξφόρδης και το Ινστιτούτο Ludwig for Cancer Research σχεδίασαν ένα θεραπευτικό εμβόλιο δύο δόσεων για τον καρκίνο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που εμπλέκεται στον εμβολιασμό κατά του Covid-19, ανέφεραν οι επιστήμονες σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal for ImmunoTherapy of Cancer Friday.

Το εμβόλιο πρόκειται να μπει σε δοκιμές σε ανθρώπους φέτος αφού οι πρώτες μελέτες σε ποντίκια έδειξαν μείωση του μεγέθους του όγκου και βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης.

Στη δοκιμή θα συμμετάσχουν 80 ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Η έρευνα για τα εμβόλια έχει προχωρήσει μετά την πανδημία, καθώς οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις εργάστηκαν ταχύτερα από ποτέ και με μεγαλύτερους πόρους για να προσπαθήσουν να βρουν εμβόλια που θα βοηθήσουν στον περιορισμό του ιού.

Η υγειονομική κρίση οδήγησε στην χορήγηση εμβολίων που χρησιμοποιούν τεχνολογία mRNA, η οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ στην αγορά, αποδεικνύοντας την επιτυχία και τις δυνατότητές της για την αντιμετώπιση άλλων ασθενειών όπως ο καρκίνος.

Οι εξελίξεις έρχονται την ώρα που οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες πρωτοποριακές θεραπείες για τον καρκίνο χρησιμοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση των όγκων.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης προσπαθεί να αξιοποιήσει και τις δύο αυτές εξελίξεις, χρησιμοποιώντας τον φορέα από το εμβόλιο του Covid-19 για μία από τις δόσεις για τη μεταφορά γενετικού κώδικα που αναγκάζει το σώμα να στοχεύσει δύο πρωτεΐνες που υπάρχουν στην επιφάνεια πολλών τύπων καρκινικών κυττάρων. Η τεχνολογία του εμβολίου έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί ισχυρές αποκρίσεις Τ κυττάρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση των όγκων.

«Αυτή η νέα πλατφόρμα εμβολίων έχει τη δυνατότητα να φέρει την επανάσταση στη θεραπεία του καρκίνου», δήλωσε ο Άντριαν Χιλ, διευθυντής του Ινστιτούτου Jenner.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Bloomberg