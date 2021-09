Σε συνέδριο στη Γαλλία για τη Μεσόγειο ο Κ. Μητσοτάκης - Γεύμα με Εμ. Μακρόν

Στην εναρκτήρια συνάντηση υψηλού επιπέδου του συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης Φύσης - IUCN (International Union for Conservation of Nature World Conservation), στη Γαλλία, με θέμα «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», θα συμμετάσχει σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στις 14:30 ώρα Ελλάδας ο πρωθυπουργός θα παρακαθήσει σε γεύμα που παραθέτει ο κ. Μακρόν.

Στις 19:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο συνέδριο. Στο διεθνές Συνέδριο συμμετέχουν επίσης, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και η γενική διευθύντρια της Unesco Οντρεΐ Αζουλέ.

«Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030»

Η νέα πρωτοβουλία «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030» («Mediterranean: a model sea by 2030») ξεκίνησε υπό τον συντονισμό και πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας τον Οκτώβριο του 2020, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα Σχέδιο Δράσης από κοινού μεταξύ ορισμένων χωρών της Μεσογείου που συμμετείχαν στην διαδικασία κατόπιν προσκλήσεως της Γαλλίας, το οποίο θα περιλάμβανε συγκεκριμένες δράσεις, χρονικούς και ποσοτικούς στόχους για την επίτευξη μίας βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσόγειο έως το 2030.

Οι συμμετέχουσες χώρες στην πρωτοβουλία είναι οκτώ: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγερία, ενώ οι συμμετέχοντες Οργανισμοί είναι πέντε: Σύμβαση της Βαρκελώνης / UNEP-MAP, Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM), Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Θεμάτων και Αλιείας (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries).

Η σημερινή εκδήλωση, πέραν της δέσμευσης των χωρών για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, θα δώσει την ευκαιρία για την ανάδειξη συγκεκριμένων διακρατικών projects που υλοποιούνται και μπορούν να συμβάλλουν στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τέσσερεις θεματικούς άξονες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για: (1) την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας (2) την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και την παύση της υπεραλίευσης, (3) την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και ιδιαίτερα των πλαστικών απορριμμάτων, (4) την προώθηση βιώσιμων πρακτικών θαλάσσιων μεταφορών που προστατεύουν το περιβάλλον και συμβάλλον στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.