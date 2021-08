Όλα έτοιμα για το κορυφαίο ναυτιλιακό τουρνουά Greek Maritime Golf Event 2021

Όλοι οι δρόμοι της ναυτιλίας οδηγούν στο Greek Maritime Golf Event, το σπουδαίο ναυτιλιακό τουρνουά γκολφ που θα διεξαχθεί για 7η χρονιά στις 3-5 Σεπτεμβρίου 2021 στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Το Greek Maritime Golf Event, θα συγκεντρώσει διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας που θα αγωνιστούν στον απόλυτα ασφαλή προορισμό της Costa Navarino, με ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο θέσπισε η διοργάνωση και έλαβε την έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι ομάδες του τουρνουά, αποτελούμενες από τέσσερις παίκτες η κάθε μία, θα αγωνιστούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στο The Dunes Course, σε ένα πανέμορφο τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών.

Αντίστοιχα, την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, οι γκολφέρ θα λάβουν προαιρετικά μέρος στον αγώνα two (2) ball better ball (3/4 hcp) που θα διεξαχθεί στο The Bay Course, με εξαιρετική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν διακρίσεις και στα δύο γήπεδα αντίστοιχα για την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στην γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν ειδικές βραβεύσεις στον αγώνα του Σαββάτου για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες ατομικές επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες “Longest Drive” και “Closest to the Pin”.

Οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μαθήματα γκολφ το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου και να λάβουν μέρος στο putting competition που θα πραγματοποιηθεί στο The Dunes Course.

Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, η βραδιά απονομής των νικητών θα είναι λαμπερή και θα κρύβει πολλές εκπλήξεις και δώρα για τους συμμετέχοντες. Την παρουσίασή της θα αναλάβουν από κοινού ο θρύλος της Ευρωλίγκας, Τζο Αρλάουκας και η Ιωάννα Παπαδημητρίου, μοντέλο με διεθνή καριέρα.

Για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το μοναδικό πρακτορείο στην Ευρώπη που ασχολείται με το εμπόριο αθλητικών καρτών και αναμνηστικών Trace ‘n Chase, θα πραγματοποιηθεί silent auction, στο οποίο θα δημοπρατηθούν αντικείμενα θρύλων του γκολφ όπως οι Γκάρι Πλέιερ, Τάιγκερ Γουντς, Ρόι ΜακΙλρόι και αθλητών παγκόσμιας κλάσης, όπως μεταξύ άλλων του πρωταθλητή & MVP των τελικών του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, του NFL Τομ Μπρέιντι και του τένις, Σερένα Γουίλιαμς.

Η ναυτιλιακή κοινότητα αναμένεται για ακόμα μία χρονιά να «αγκαλιάσει» και να στηρίξει έμπρακτα τον σκοπό της διοργάνωσης, καθώς κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούν απευθείας στον ειδικό χώρο που θα έχει διαμορφωθεί.

Το ποσό που θα συλλέξει συνολικά η διοργάνωση θα διατεθεί στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, που διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και, τελικά, δικαίωμα στη ζωή.